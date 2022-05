Parkiraju gdje stignu u Banjaluci, kažnjena 2.732 vozača

Za prva četiri mjeseca ove godine 2.732 nesavjesna vozača parkirala su vozila na mjestima na kojima je zabranjeno parkiranje, potvrdili su za "Nezavisne" iz Gradske uprave.

Ističu da su građani, kao što je to bio slučaj i ranijih godina, najčešće parkirali na trotoarima.

"Nijedan dio grada nije pošteđen nepropisnog parkiranja vozila od strane nesavjesnih vozača, a najčešće vozila nepropisno parkiraju na trotoarima, biciklističkim stazama i zelenim površinama", rekli su iz Gradske uprave.

Njima su komunalni policajci napisali kazne, odnosno izdali prekršajne naloge.

"Odlukom o bezbjednosti saobraćaja na putevima grada propisana su mjesta na kojima je zabranjeno parkiranje vozila. Navedenom odlukom propisana je novčana kazna za nepropisno parkiranje vozila u iznosu od 40 KM", rekli su iz Gradske uprave.

Milenko Jaćimović, predsjednik Udruženja za unapređenje bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske, za "Nezavisne" ističe da je jedan od razloga ovog broja kazni to što je mali broj parking-mjesta u gradu.

"Imamo ogroman broj vozila na saobraćajnicama i moramo obezbijediti bar minimum parking-mjesta. Mi ne podržavamo to da neko krši saobraćajne propise, ali moramo imati dozu razumijevanja", kazao je Jaćimović.

Prema njegovim riječima, prvo bi trebalo upozoriti građane, a nakon toga ih kažnjavati.

Kako kaže, svakako da nadležni moraju kažnjavati one koji nepropisno parkiraju vozila, ali naglašava da bi to prouzrokovalo da vozači koji žele obaviti administrativne poslove moraju parkirati u Lazarevu, Novoj varoši, a nakon toga pješačiti do centra grada.

Sa druge strane, i građani se žale da vozači često iskoriste priliku da parkiraju automobile na trotoare, zbog čega ih dovode u opasnost, jer moraju sići na ulicu kako bi ih zaobišli.

"Svakodnevno vidim parkirane automobile na trotoaru i na zelenim površinama, gdje se ne bi smjelo parkirati. Posebno je potrebno obratiti pažnju na to kad moramo sići na ulicu, jer zauzmu cijeli trotoar i ponekad ih je prosto nemoguće zaobići", žali se jedan Banjalučanin.

I jedna građanka se žali kako često ne može proći sa dječjim kolicima trotoarom, jer vozila blokiraju ove površine u gradu.

"Najkritičnije je kad su gužve, jer ih onda ne mogu zaobići, a ne smijem sa djetetom sići na ulicu", naglašava ova građanka.