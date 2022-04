Poziv uličnim zabavljačima da se prijave na Festival "TrotoArt" u Banjaluci

BANJALUKA - Prvi Festival uličnih zabavljača "TrotoArt" će u periodu od 17. do 19. juna na ulicama Banjaluke okupiće umjetnike, koji svojim vedrim duhom, glasom, pokretom, bojom i zvukom zaustavljaju slučajne prolaznike i privlače pažnju svih generacija.

Tim povodom, grad je pozvao sve ulične zabavljače, amatere ili profesionalce, kao i oni koji bi to za ovu priliku željeli da budu, da se najkasnije do 20. aprila prijave i budu dio festivala koji se organizuje u okviru do sada najvećeg programa Banjalučkog proljeća, te da svojom predanošću i vještinama doprinesu kulturnom i zabavnom životu grada.

"Dobrodošli su svi umjetnici i grupe bez obzira na pol, uzrast, vještine, profesionalni ili amaterski status i broj članova. Među njima su muzičari, pjevači, glumci, performeri, plesači, slikari, animatori i zabavljači, kreativci", kažu iz Gradskog uprave.

Prijava se podnosi putem elektronske pošte i to na: [email protected], a u poruci treba navesti ime i prezima izvođača naziv grupe i broj članova, kratak opis izvođača, vrsta izvođenja, a dodaju da je poželjno da se priloži barem jedna fotografija sa nastupa.

Grad u ovoj godini pristupa realizaciji unapređenog koncepta programa u proljećnom periodu kako bi probudio i nametnuo novu dinamiku, nakon dvogodišnjeg perioda pandemije virusa korona i ograničenih kulturnih, turističkih, sportskih i svih drugih sadržaja u gradu i životu njegovih sugrađana.