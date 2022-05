Prevoznici traže hitna poskupljenja, kreću obustave gradskog prevoza u Banjaluci

Prevoznici u gradskom prevozu zatražili su hitnu vanrednu sjednicu Skupštine grada Banjaluka povodom usvajanja novog cjenovnika.

Inicijativom, koju su poslali na ime gradonačelnika Draška Stanivukovića i predsjednika Skupštine grada Mladena Ilića, s obzirom na to da još nije usvojen cjenovnik koji je predložen Skupštini, hitno traže zakazivanje sjednice.

"Prvog marta, na osnovu važećih ugovora o prevozu putnika u javnom gradskom prevozu u Banjaluci, ali i na osnovu odredaba Zakona o komunalnim djelatnostima RS, te na osnovu rasta cijena goriva i prosječne cijene u tom trenutku veće od 2,59 KM, stečeni su uslovi za korekciju cijena voznih karata u gradskom i prigradskom saobraćaju u Banjaluci. S obzirom na to da do ovog momenta još nije usvojen cjenovnik, upozoravamo da su uslovi poslovanja za sva naša preduzeća postali neizdrživi", navodi se u saopštenju prevoznika.

Oni ističu da je Gradska uprava već prekršila odredbe ugovora kojim je regulisan javni gradski i i prigradski prevoz, kao i Zakon o komunalnim djelatnostima, jer se, ističu, nepostupanjem i neodobravanjem novog cjenovnika dovodi u pitanje dalje odvijanje komunalne djelatnosti od posebnog značaja za građane Banjaluke i opstanak njihovog preduzeća.

"Usvajanje cjenovnika znači poštovanje ugovora koji su potpisani s nama i ne znači automatsko poskupljenje karata na teret građana, jer je teret poskupljenja moguće nadoknaditi iz budžeta. Iz tog razloga vas molimo da hitno odobrite i usvojite cjenovnik, a da, ako je to u vašoj moći, iznađete mogućnost da građani ne osjete ovo poskupljenje", ističu prevoznici.

Dejan Mijić, direktor "Autoprevoza", za "Nezavisne" ističe da su još jednom poslali incijativu te da se nadaju da će brzo biti donesena odluka o novom cjenovniku i time ispoštovan ugovor.

"Od sutra već krećemo s redukcijom linija, odnosno skraćivanjem posljednjih polazaka za sat vremena dnevno, a svaki naredni dan ćemo dodatno skraćivati za sat", ističe Mijić te dodaje da se ipak nada da će dobiti pozitivan odgovor, kako ne bi došlo do obustave saobraćaja.

Bojan Kresojević, gradski menadžer, kaže da smatraju da treba što prije da se ide na vanrednu sjednicu, te da se ovaj problem treba aktivno rješavajati, jer se ništa neće riješiti ako su pasivni.

"Nisam dobio zahtjev, ali su me saradnici informisali da je stigao, i mi stojimo pri tome da ovo povećanje cijena ne znači poskupljenje za najugroženije kategorije, s obzirom na to da će penzioneri, studenti i srednjoškolci imati povlastice. Mi činimo sve da se kompenzuje to povećanje cijena", rekao je Kresojević za "Nezavisne".

Kako ističe, preko 50 odsto od ukupnog poskupljenja će biti pokriveno iz budžeta grada.

U vezi s inicijativom prevoznika pokušali smo stupiti u kontakt s Mladenom Ilićem, predsjednikom Skupštine grada, ali do zaključenja ovog broja nije odgovorao na naše pozive.

Podsjećamo, prevoznici su u prošli petak održali polučasovnu obustavu saobraćaja te parkirali auotobuse ispred Gradske uprave, kako bi na taj način iskazali nezadovoljstvo zbog neusvajanje cjenovnika.

Satnice obustave saobraćaja

Direktor "Autoprevoza" Banjaluka Dejan Mijić rekao je Srni da od sutra prevoznici u gradskom i prigradskom prevozu u Banjaluci počinju sa obustavama saobraćaja, navodeći da će sutra saobraćaj biti obustavljen od 20 do 21 čas.

On je rekao da će obustave saobraćaja biti nastavljene narednih dana i da će 5. maja biti od 20 do 22 časa, 6. maja od osam do devet i od 20 do 22 časa, dok će tokom vikenda i 9. maja saobraćati u normalnom režimu.

Mijić navodi da će 10. maja doći do rigoroznije obustave saobraćaja i to od osam do 10 časova i od 20 do 22 časa.