Protest zbog gradnje u centru Banjaluke, investitor poručio da će uz zgradu dobiti i park

BANJALUKA - U ranim jutarnjim časovima danas su počeli radovi na izgradnji privremenog priključka puta iz Aleje Svetog Save u Ulici Sime Šolaje u Banjaluci, a mještani su se ponovo okupili da iskažu nezadovoljstvo.

Naime, mještani se okupljaju ispred nekadašnjeg kina "Kozara" kako bi protestom iskazali nezadovoljstvo zbog planirane izgradnje zgrade od 12 spratova u neposrednoj blizini.

Kako su kazali, svoju borbu vode već nekoliko godina i ovom gradnjom su im ugroženi osnovni uslovi za život.

"Ovdje ljudi neće moći da žive. Zgrada od dvanaest spratova nema smisla. Mi pričamo o zaštiti ljudskih prava, a ona su ovdje ugrožena. Ja sam uvijek uz ljude i za to sam da se zaštite ljudska prava", rekla je jedna od stanarki.

Sa druge strane, Vedran Savić, direktor firme "Cinema Tower", koji je glavni investitor izgradnje ovog projekta, poručuje da je sva dokumentacija uredna te da realizacija ovog projekta treba da teče.

"Sve se radi u skladu sa Regulacionim planom i izdatom dokumentacijom. Ova investicija košta nekoliko desetina miliona KM, a do sada je uloženo više od četiri miliona KM, od čega je samo gradu za građevinsku dozvolu plaćeno preko 2,6 miliona KM", rekao je Savić.

Kako je rekao, oni imaju svu potrebnu dokumentaciju, dozvola je konačna i izvršna te su počeli radove.

"Naš objekat u osnovi u horizontalnim gabaritima zauzima 30 odsto manje osnove nego što su zauzimali objekti starog kina. Zato je spratnost malo viša, to je rađeno da čitav prostor prodiše. Mi smo u dogovoru sa gradom odlučili da on bude što uži u horizontalnim gabaritima te to nadoknađujemo višom spratnošću", rekao je Savić.

Dodaje da je kroz ovaj projekat planirano uređenje preko 2.000 kvadrata novog parka, koji će se spojiti sa parkom koji je u neposrednoj blizini.

"Imate jedan dio nezadovoljnih građana koji se predstavljaju kao predstavnici cijelog bloka. Većina građana je podržala gradnju, a manji dio proizvodi probleme na terenu", rekao je Savić.

Prema njegovim riječima, kroz sprovođenje Regulacionog plana sve mane će biti pretvorene u prednosti.

"Od same bezbjednosti saobraćaja, zelenila, te povećanja broja parking-mjesta, jednom riječju, sve će biti uređeno. Prema planu, nema uklanjanja drveća, čak će doći do sadnje 30 novih stabala", rekao je Savić.

Gradonačelnik Draško Stanivuković posjetio je mještane i rekao im da ne mogu biti oduzeta prava investitoru.

"Regulacioni plan predviđa sve ovo, ja kao gradonačelnik, kada sam došao, sve sam to naslijedio, a sada odgovaram za ono što radim. Ne mogu investitorima da oduzimam stečena prava, inače ćemo dobiti tužbu", rekao je Stanivuković. Mještane je u ovoj borbi, podržao i narodni poslanik Nebojša Vukanović, kao i odbornik PDP-a u Skupštini grada Milko Grmuša.

Vukanović je parkirao svoj automobil kako bi spriječio gradnju pristupnog puta, ali "Pauk" služba je reagovala i kaznila Vukanovića sa 40 KM.

"Došao sam ovdje da pomognem ljudima u njihovim pravnim bitkama. Možete li, prije nego što počnete da radite, da odgovorite na pravi način na naše zahtjeve? Ako svi nadležni organi kažu da je investitor u pravu, mi nemamo ništa protiv", rekao je Grmuša.