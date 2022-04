Rekonstrukcija puta u Ulici braće Miletića u Banjaluci

BANJALUKA - U okviru investicionog održavanja gradskih asfaltnih saobraćajnica u Banjaluci, počela je rekonstrukcija puta u Ulici braće Miletića.

"U ovoj ulici završavamo izgradnju vodovoda čija je vrijednost veća od 700.000 KM", kazao je gradonačelnik Draško Stanivuković, te dodao da su započeti i dodatni radovi na sanaciji puta i klizišta, a plan je da bude urađena i javna rasvjeta.

Radovi će obuhvatiti uklanjanje postojećeg oštećenog kolovoza, zamjenu donjeg nosivog stroja puta, te izradu tamponskog i novog asfaltnog sloja u dužini od oko 200 metara, naveli su iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Dodali su da je izvođač radova "Niskogradnja Marjanović" Prijedor.

Za vrijeme izvođenja radova u Ulici braće Miletića, na dijelu od broja 12 do raskrsnice sa Ulicom Stojke Vranješa biće obustavljen saobraćaj za sva vozila do kraja aprila, u vremenskom periodu od osam do 17 časova.