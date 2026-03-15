Savić Banjac: Kreće velika akcija sanacije udarnih rupa u Banjaluci

BANJALUKA - Kreće velika akcija sanacije udarnih rupa na teritoriji grada, dok će u okviru tradicionalne akcija "Čisto lice grada" poseban akcenat biti stavljen na higijenu javnih površina, rekla je gradski menadžer Mirna Savić Banjac.

"Kreće i ono što svi građani čekaju, sanacija udarnih rupa na saobraćajnicama nakon zimske sezone", rekla je gradski menadžer i dodala:

"Akcija 'Čisto lice grada' već uveliko traje i intenzivirane su aktivnosti na čišćenju i pranju ulica, popravkama javne rasvjete, orezivanju i uređenju gradskog zelenila, košenju i uređenju zelenih površina."

Takođe je najavila da će u narednim danima biti na raspolaganju i reciklažno dvorište, gdje građani već od ponedjeljka, 16. marta, mogu besplatno odložiti sav kabasti otpad.

"Već u narednim danima reciklažno dvorište na lokaciji autobuskog terminala na Malti biće ponovo u funkciji. Želimo da svi imaju mogućnost da odgovorno odlažu stare komade namještaja, bijelu tehniku ili druge krupne predmete. Radno vrijeme dvorišta je kao i do sada prilagođeno potrebama građana: od devet do 19 časova, a subotom i nedjeljom od devet do 15 časova", rekla je Savić Banjac.

Ona je podsjetila da je akcija "Čisto lice grada" započela uređenjem užeg gradskog jezgra, a da će svaka naredna sedmica biti posvećena drugom naselju.

"Cilj je podići nivo komunalne higijene, očuvati urednost javnih prostora i podstaknuti građane na ekološki odgovorno ponašanje", zaključila je Savić Banjac.