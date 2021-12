Stanivuković: Budžet progutan amandmanima većine

BANJALUKA - Amandmanima skupštinske većine koje je predložila na budžet grada progutan je novac koji je planiran za razvoj, rekao je na konferenciji za novinare Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Prema njegovim riječima, većina pokazuje apsolutnu nezrelost.

"Ovaj budžet sada je fantastičan sa 20 miliona KM više od kojih je sve ijedan progutan njihovim amandmanima. Od tih 20 miliona KM osam su progutali amandmani, a drugo neke odluke institucija na republičkom nivou. Uzeto je sve za javnu rasvjetu, košenje. Očigledno je da neko želi nečist grad i ovo je jedina istina. Predložili smo više sredstava za sve, ali džaba kad neko dođe i to sve uzme", naveo je Stanivuković.

Dodaje da Banjaluka nije socijalna ustanova da daje stalno jednokratne novčane pomoći, već se to sistemski mora riješiti.

"Skidaju sve pare amandmanima, pa ih pitam kome smeta Vidikovac na Banj brdu, reciklažno dvorište, kome smeta ulica u Šargovcu? Ovo je politička ucjena i prisila, dokle ovo da ide ovako?", upitao je Stanivuković.

Istakao je da je 30 dana trajala javna rasprava oko budžeta grada, te da u toku nje ništa nisu predložili, nego tek na kraju.

"Je li realno da grad daje 4,5 miliona KM Elektroprivredi RS, pa to je ustanova koja ima budžet oko 500 miliona KM? Kaže Đajić da on meni daje još jednu šansu. Ma kome on daje šansu, meni je narod dao šansu, a ne on, neka gleda u svoje dvorište. Ukinuli su jedinu šansu da se legalizuju vjerski objekti, pa neka oni to ljudima objasne. Koji monstrumi su mogli uraditi ovakve stvari prema gradu? Smeta li kome Centralno spomen obilježje poginulim borcima? Bore se za narod, a ukidaju pare za narod, kažu da su za razvoj, a skinuli sve pare za razvoj. Neko se igra sa budžetom, a nema pojma o njemu", kazao je Stanivuković.

Dodao je da Banjaluku ne treba da niko napada kad ima domaćeg neprijatelja.

"Ograđujem se od ovoga. Nismo mi neki politički levati da ne znamo da Srđan Amidžić vuče sve konce u svojim rukama, a da je Đajić tu samo marioneta koja nema pojma o politici i koja će nažalost nastradati", istakao je Stanivuković.

Pozvao je sve odbornike u Skupštini grada Banjaluka da dobro razmisle za šta će glasati.

Podsjećamo, sjednica Skupštine grada Banjaluka, na kojoj će se između ostalog, odlučivati i o Prijedlogu budžeta za narednu godinu u iznosu od oko 169 miliona KM biće održana u četvrtak, 30. decembra.