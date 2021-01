Stanivuković najavio objavljivanje svih računa koje plaća grad

U narednih dvadesetak dana građani će moći svakodnevno provjeriti račune koje Gradska uprava plaća, tako da će sve biti transparentno i u svakom trenutku će se moći vidjeti za šta se sve daje novac, potvrdio je za "Nezavisne" gradonačelnik Draško Stanivuković.

Prema njegovim riječima, svi plaćeni računi će biti objavljeni na sajtu Gradske uprave, kao i na nekoliko bilborda na području grada, vjerovatno u parku "Petar Kočić" i na Trgu Krajine.

"Svaka potrošena marka će biti prikazana javno, što je velika stvar, tako da i građani mogu sve vidjeti. Pokušavamo da sve bude transparentno i pokrenuli smo mnogo procesa, kao što su objava diploma zaposlenih u Gradskoj upravi, obilježavanje službenih auta i drugo. Idemo na kontrolu protoka našeg novca kako bismo uspjeli da napravimo mnoge uštede", pojasio je Stanivuković.

Istakao je da javno objavljivanje svih računa koje plaća grad zavisi od informatike, odnosno uvezivanja s Odjeljenjem za finansije.

"Dobio sam informaciju da nam je potrebno oko 20 dana da to riješimo i da se krene s objavama. Mi smo prva gradska uprava koja to pokreće", naveo je Stanivuković.

Za naredni period najavio je mnoge velike projekte koje pokreće Gradska uprava.

"Jedan od njih je da sve javne nabavke budu centralizovane, odnosno da se sve javne nabavke vrše s jednog mjesta u Gradskoj upravi. Imaćemo tim ljudi koji će biti za to zadužen i odgovoran ako nešto ne bude kako treba. Teško je ovako saznati ko i šta nabavlja, na primjer u Centru za socijalni rad ili Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, te u svakoj drugoj instituciji i preduzeću koje je gradsko. Ovim ćemo to olakšati", objasnio je Stanivuković.

Stanivuković je najavio takođe da će uskoro dobiti i prvi izvještaj Tima za reviziju.

"Ono što me zabrinjava jeste da imamo podatak da smo imali bilborde na području grada koji su postavljeni ilegalno te da su neke firme decenijama zarađivale, a da gradu nisu ništa plaćale. Ako znamo da se jedan bilbord u predizbornoj kampanji plaća više hiljada maraka i da niko ništa nije dao gradu, mi smo na velikom gubitku. Revizija je to uvidjela, ali je potrebno vrijeme da se sve sazna i kako je sve to funkcionisalo", zaključio je Stanivuković.