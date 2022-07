Stanivuković o vodosnabdijevanju: Mjere dale efekat

BANJALUKA - Štab za vanredne situacije grada Banjaluka održao je danas sjednicu zbog problema s vodosnabdijevanjem u pojedinim dijelovima grada, a mjere koje su na snazi u osam MZ dale su efekat, rekao je gradonačelnik Draško Stanivuković, koji je ujedno i komandant Štaba.

To se odnosi na Donja Kola, Rekavice 1, Bronzani Majdan, Stratinska, Potkozarje, Verići, Ljubačevo i Donja Piskavica.

"Uspjeli smo da u pojedinim mjesnim zajednicama, u kojima smo proglasili vanredno stanje u nedjelju, obezbijedimo redovno vodosnabdijevanje. Sa druge strane, u drugim mjesnim zajednicama, gdje je situacija dosta izazovnija, prekinuli smo kontinuitet u nedostatku vode u najvažnijim vremenskim periodima, dakle u jutarnjim i večernjim časovima", rekao je Stanivuković.

Dodao je da sve mjere, koje su donesene u nedjelju, 3. jula, još uvijek ostaju na snazi.

Poručio je da i dalje važi apel prema sugrađanima, a koji se odnosi na racionalnu potrošnju vode, te je dodao da nadležni organi, kako gradski, tako i republički, konstantno vrše obilazak terena i kontrolu.

"Bitno je istaći da je u pojedinim mjesnim zajednicama na snazi redovno dopremanje cisterni s vodom. Mjere koje preduzimamo za mjesne zajednice Ljubačevo i Verići takođe su dale efekte, te mještani ovog dijela gradske teritorije mogu da očekuju dolazak vode sutra u ranim jutanjim časovima", kazao je on.

Ističe, kako će zahvaljujući preduzetim mjerama, mještani visinskih zona mjesne zajednice Ljubačevo takođe dobiti vodu, dok je u Verićima u toku ispiranje cjevovoda.

"Mjesna zajednica Verići dugo nije imala vodu, pa su cijevi postale prljave, a samim tim voda mutna. Trenutno se radi na ispiranju cjevovoda, a sve kako bi korisnici imali čistu vodu", rekao je Stanivuković.

Ističe da je po hitnom postupku donesena odluka o izradi projekta, te pronalaželju sredstava za projekat cjevovoda na Tunjicama, koji će trajno da riješi problem s vodosnabdijevanjem potkozarskih sela i Donje Piskavice.

"Na takav korak smo se odlučili, mi smo spremni ići do kraja. Takođe, grad će finansijski podržati preduzeće 'Vodovod' kako bismo zajedno riješili sve ono što im je potrebno, a to se odnosi prvnestveno na kadrove, kao i tehničke stvari za lakše obavljanje posla, poput cisterni i bagera", zaključio je on.