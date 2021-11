Stanivuković razgovarao sa većinom i manjinom o projektima za narednu godinu

BANJALUKA - Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke održao je danas sastanak sa odbornicima u gradskom parlamentu, te saslušao njihove prijedloge o budžetu za narednu godinu koji bi se mogli realizovati.

Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada Banjaluka, istakao je da su sve političke partije iz većine prisustvovale sastanku.

"Gradonačelnik nas je upoznao sa svim projektima. Najviše priče je bilo oko rebalansa. Mi ćemo imati kolegijum u ponedjeljak na kojem ćemo detaljnije razgovarati", naveo je Ilić.

Dodao je da je najvažnije da su razgovarali pojedinačno o svim stavkama.

"Kao predstavnik Skupštine grada i SNSD-a upoznaću svoje odbornike o stvarima o kojima smo pričali, ali u ponedjeljak ćemo moći bolje i više da razgovaramo o svemu. Svjesni smo da su potrebe građana velike, i da dva budžeta ne bi bila dovoljna da se sve uradi i zato je bitno da se dogovaramo oko prioriteta", naglasio je Ilić.

Istakao je da će do kraja godine biti još dvije sjednice Skupštine grada, i to prva 7. ili 8. decembra, a druga krajem mjeseca.

"Na prvoj sjednici će prioritet biti rebalans budžeta za ovu godinu, dok će na drugoj biti prijedlog budžeta za narednu godinu", objasnio je Ilić.

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, naveo je poslije sastanka da je njegova poruka ta da je pozitivno da Gradska uprava ima šta da raspodijeli.

"Imamo i Nacrt budžeta za narednu godinu koji je 10 miliona KM veći od ovog. Znači imamo 27 miliona KM, i sad trebamo da vidimo šta ćemo sa tim novcem i kako ga najbolje raspodijeliti", kazao je Stanivuković.

Naglasio je da u rebalansu budžeta mogu biti projekti i sredstva koji mogu biti utrošeni do kraja ove godine.

"Projekti koji se mogu realizovati ukoliko se usaglasimo jeste ulica i put u Debeljacima, ulica u Priječanima. Imamo sredstva i gotovu dokumentaciju da nastavimo Gospodsku ulicu. Ulica u Kuljanima može biti u prijedlogu budžeta, ali to sve možemo da završimo naredne godine. Takođe, most u Česmi možemo krenuti na proljeće.

Izdvojena su dodatna sredstva za dvoranu na Laušu, ambulanta Dragočaj je isto prijedlog. Zajedno sa Željeznicama RS ćemo raditi pružne prelaze. Planirano je 100.000 KM za stari most u Trapistima. Za vodovod i kanalizaciju ulažemo od 10 do 15 miliona KM naredne godine. Škola u Adi može krenuti sa izgradnjom na proljeće. Više sredstava je za kulturu, veći grant za pravoslavne objekte. Planiran je i grant Domu zdravlja za mamograf i ambulantu. Za sport dajemo više od 200.000 KM, za škole pola miliona KM, 300.000 KM subvencija javnom prevozu. Nastavljamo sa sufinansiranjem privatnih vrtića, radimo centralno spomen obilježje za borce, najveći gradski park. Nekoliko miliona vraćamo za čišćenje grada, odvoz krupnog otpada, snijeg, te kupovinu kanti, postavljanje klupa", naveo je Stanivuković.

Istakao je da misli da većina može biti zadovoljna.

"Želimo dati po 500 KM i Zavodu za transfuziju krvi, Zavod za sudsku medicinu i Zavodu za sport. Dodatno izdvajamo 300.000 KM za asfaltiranje ulica. Grad u ovom trenutku na računu ima 42,2 miliona KM", zaključio je Stanivuković.

Neven Stanić, šef Kluba odbornika Ujedinjene Srpske u Skupštini grada, rekao je da su na sastanku razgovarali o nekim stavkama, ali da je očekivao da će dobiti informaciju od gradonačelnika da li postoje neke izmjene u budžetu, te povećanje sredstava za neke projekte.

"Dostavili smo prijedloge gradonačelniku i nadam se da će one biti usvojene. Ali to sam sve poslao sa dozom skeptizicma. Volio bih da griješim, ali to je tako. Evo vidimo i situaciju sa zdravstvenim radnicima i porodiljama što se odužilo na šest, sedam mjeseci. Hoćemo da se nastavi most u Docu, oni su smanjili ta sredstva, a u budžetu za narednu godinu nije stavljena nijedna marka za ovaj projekat", kazao je Stanić.

Sastanku su, osim Draška Stanivukovića, gradonačelnika Banjaluke i Bojana Kresojevića, gradskog menadžera, prisustvovali Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada Banjaluka i predstavnik SNSD-a, Saša Čudić, odbornik iz reda manjina, Dragan Milanović, šef Kluba odbornika PDP-a u Skupštini grada Banjaluka, Neven Stanić, šef Kluba odbornika Ujedinjene Srpske, Milenko Rosić, odbornik Ujedinjene Srpske, Velibor Stanić, odbornik Socijalističke partije i Slobodan Stanarević, odbornik Demos-a.