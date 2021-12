Tokom ove godine obavljeni brojni radovi na uređenju vodotokova u Banjaluci

​BANJALUKA - Kako bi se smanjio rizik od poplava i izlijevanja iz korita, tokom ove godine obavljeni su obimni radovi na uređenju vodotokova na području grada Banjaluka, naveli su iz Odjeljenja za komunalne poslove.

"Ovi radovi podrazumijevali su produbljivanje i proširenje korita, formiranje pravilnih kosina na obalama vodotokova, košenje obala, uklanjanje otpada, suvih, palih, kao i stabala koja su se nalazila u zoni korita, te sanaciju kamenom oblogom dijela obala vodotokova. Za sve aktivnosti iz ovogodišnjeg budžeta je izdvojeno ukupno 652.654 KM", rekao je Boriša Mandić, ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za komunalne poslove.

Kako je naveo, značajniji radovi izvedeni su na koritu Motičke, poznatije kao Široke rijeke, koje je profilisano na tri lokacije u Ilindanskoj ulici, sa obaloutvrdom u ukupnoj dužini od 459 metara.

Mandić pojašnjava da Motička rijeka nizvodno ima drugi naziv, i to Rudnička rijeka, te da je upravo na tom dijelu vodotoka izvedeno profilisanje korita u blizini Bitoljske ulice, odnosno kod dječjeg i sportskog igrališta u ukupnoj dužini od 420 metara sa obaloutvrdom dužine 53 metra.

"Takođe, izvršeno je profilisanje korita rijeke Ivaštanke u dužini od 310 metara sa obaloutvrdom dužine 70 metara u Mišinom Hanu u blizini željezničke pruge, kod novog dječjeg igrališta", naveo je Mandić.

Prema podacima Odjeljenja za komunalne poslove, vršeno je i profilisanje korita na sljedećim vodotokovima: Šargovačka rijeka na dvije lokacije, u ukupnoj dužini od 920 metara, potok kod ribnjaka u Bočcu u dužini od 200 metara, potok u Bočcu u zaseoku Talijani u dužini od 100 metara, potok Koprivnjak na Saračici u dužini od 210 metara sa obaloutvrdom dužine 30 metara uz napomenu da je izvršeno profilisanje i korita rijeke Crkvene na ušću potoka Koprivnjak u dužini od 42 metra.

Dodaju da su uređeni i potoci i to Vranovina u Ramićima u dužini od 264 metra sa obaloutvrdom od kamena u dužini od 20 metara i dionicom od mosta prema željezničkoj pruzi koja je okrčena u dužini od 420 metara, u Ulici Dujke Komljenovića, od Tuzlanske ulice do Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, i to oko 2000 metara, kao i potok u Drakulićkoj ulici, desna pritoka Šargovačkog potoka, u dužini od 200 metara.

Pored pomenutih aktivnosti, obavljeno je košenje korovišta i krčenje šiblja sa obala rijeke Vrbas, Vrbanje, Crkvene, Krupe, Rekavice, Dragočajke, Brusine i Rudničke rijeke.

Dodaju da su nadležne službe uklanjale suva i pala stabla, kosila korovišta i krčila rastinja sa obala više od 30 potoka na području grada Banjeluka i to Rebrovačkog potoka, Jurića, potoka Međaš, Kruškovac, Javorac, Žabljak, Lanište, Bijelog potoka, potoka Dugo brdo 1 i 2, potok Ključ, Jazavac, Đurđevac 1 i 2, Ularac 1 i 2, Zmajevac, Močila, Ploče potoka u Ulici Dušana i Vlade Kopanje, Talijanovog, potoka Šadrvan, Podstranac, Bunarine, Šargovačkog, Bakovac, Prljića potoka, Dubokog potoka, potoka Ruišnjak, Vukovog potoka, Sitarskog, Sedra, Dubočajac, Radovača, Bastaski potok, potok na Čairama...