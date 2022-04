U petak počinje cvjetna čarolija u Banjaluci

BANJALUKA - Prava proljećna bajka počeće otvaranjem Banjalučkog festivala cvijeća u parku "Petar Kočić" u petak u Banjaluci.

Festival cvijeća jedan je od događaja dosad najvećeg "Banjalučkog proljeća", a počeće u 13 časova.

Svi posjetioci moći će da uživaju u posebno dekorisanom ambijentu, prekrasnom cvijeću i pratećem programu, koji će prirediti balerine iz Prve baletske škole, kao i učenici banjalučke Muzičke škole "Vlado S. Milošević".

"Prodajna izložba cvijeća za posjetioce će biti otvorena u petak od 13 do 19, u subotu od 11 do 19, dok će u nedjelju trajati od 11 do 17 časova", kazali su iz Gradske uprave Banjaluka.

Dodali su da će u sklopu ovog festivala u subotu biti organizovane i škole aranžiranja.

Prema njihovim riječima, s obzirom na to da je 16. aprila Lazareva subota, u duhu tradicije tokom radionice izrađivaće se i plesti vjenčići od vrbovog pruća.

"Na ovogodišnjem dvodnevnom festivalu, koji je izložbeno-prodajnog karaktera, učestvuje najveći broj izlagača, koji će zasigurno doprinijeti da u gradu zavlada prava cvjetna čarolija", kazali su iz Gradske uprave.