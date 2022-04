Za subvencije u banjalučkim privatnim vrtićima za tri dana 35 zahtjeva

BANJALUKA - Za tri dana, od ponedjeljka do srijede, na adresu Gradske uprave Banjaluka stiglo je 35 zahtjeva za sufinansiranje troškova usluge boravka djece u privatnim vrtićima na teritoriji grada.

Potvrdili su ovo iz Odjeljenja za društvene djelatnosti Gradske uprave Banjaluka te istakli da se zaprimljeni zahtjevi odmah obrađuju.

"Provjeravamo ispunjenost uslova i izrađujemo rješenja koja će biti uručena podnosiocima zahtjeva. Uplate roditeljima ići će početkom mjeseca za prethodni mjesec", kazala je Danijela Kajkut, ovlašteni potpisnik Odjeljenja za društvene djelatnosti.

Kako objašnjava, kada se roditeljima odobri zahtjev za sufinansiranje, to će važiti sve dok ne dođe do neke promjene, odnosno do prestanka boravka djeteta u privatnoj predškolskoj ustanovi, o čemu će nas obavijestiti sama ustanova.

Podsjećamo, zahtjev za isplatu novčane podrške roditelji mogu predati u Gradskoj upravi Banjaluka u prijemnoj kancelariji, u sobi 16, na šalteru 1 ili 2.

Uz popunjen zahtjev, koji roditelji mogu preuzeti ispred prijemne kancelarije ili sa sajta grada Banjaluka, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju: uvjerenje o prebivalištu za podnosioca zahtjeva, kopiju kartice tekućeg računa, potvrdu da dijete ne može da se upiše pripadajućem vrtiću po mjestu stanovanja u JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka iz razloga nedovoljnog kapaciteta te Ugovor sa privatnom predškolskom ustanovom sa teritorije grada Banjaluka.

Cilj sufinansiranja boravka djece u privatnim vrtićima je rješavanje problema upisne politike kako bi sva djeca imala jednake uslove prilikom upisa u predškolske ustanove.

Iz budžeta grada Banjaluka za ovu namjenu izdvojeno je 1,2 miliona KM, a pojedinačna subvencija iznosiće 60 KM po djetetu.

Prošle sedmice roditeljima je zvanično predstavljen Pravilnik o sufinansiranju troškova usluga boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama na teritoriji Banjaluke, te su imali priliku da saznaju sve u vezi s ovim novim programom.