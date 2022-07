Završen Kolegijum gradskog parlamenta, naredna sjednica 19. jula

BANJALUKA - Na nastavku sastanka Kolegijuma gradskog parlamenta jednoglasno je dogovoreno da će se naredna sjednica održati u utorak, 19. jula, a na dnevnom redu će se naći 46 tačaka.

Naime, na narednom zasjedanju Skupštine grada Banjaluka odbornici će raspravljati, između ostalog, i o izgradnji novog najvećeg gradskog parka, novom cjenovniku u gradskom prevozu, neradnoj nedjelji te sanacija toplovodne distributivne mreže.

Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada Banjaluka, rekao je da je prijedlog o skidanju tačaka sa dnevnog reda nije dobio većinu, te da će se svih 46 naći na dnevnom redu.

"To će biti posljednja sjednica prije održavanja izbora u oktobru. Do tada ćemo stopirati sve sjednice, i to je praksa koja je godinama ista", rekao je Ilić.

Dodaje da nije bilo mogućnosti da neko skine neke tačke dnevnog reda.

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, je kazao da već mjesecima većina u Skupštini skida sve tačke dnevnog reda.

"Danas jest Skupština usvojila sve tačke dnevnog reda. Sutra su komisije koje ne prati javnost, i oni sve to mogu da obore. Upravo na komisijama mogu drugačije da postupaju i da obore, i da opet te tačke ne budu na Skupštini grada", rekao je Stanivuković.

Ističe da je ova sjednica strateški važna i da je bitno da svaka tačka dnevno reda bude usvojena.

"Na njoj će se naći subvencije u iznosu od dva miliona KM za grijanje, jer ako me bude usvojena, grijanje će stati ili će poskupjeti. Tu se nalazi i Odluka o obnovi toplovod ne distributivne mreže", kazao je Stanivuković.

Kako je naveo, ova sjednica je važna jer donosu prinose gradu od 11 miliona KM.

"Ovdje se po prvi put nakon 15 do 20 godina donosi odluka o povećanju stipendija. Povećavamo iznos stipendija na mjesečnom nivou", istakao je on.

Dodaje da će se naći i Odluka o javnom prevozu, odnosno o novom cjenovniku, prema kojem će se mijenjati radničke karte.

"Neradna nedjelja takođe će se naći na dnevnom redu, i pozivamo sve odbornike da usvoje odluku o neradnoj nedjelji. Nismo odustali ni od izgradnje parka, ali je potrebno da se mijenjaju određeni planski dokumenti", dodao je Stanivuković.