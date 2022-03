Akcize na gorivo u srijedu na stolu Doma naroda

SARAJEVO - Hitna sjednica Doma naroda BiH, na kojoj će biti razmatrane izmjene Zakona o akcizama, zakazana je za srijedu, a ovo pitanje kao i smanjenje i ukidanje PDV-a na osnovne životne namirnice uzburkalo je stručnu i političku sferu u BiH, jer je pritisak javnosti da se nešto preduzme sve veći.

Kako saznaju "Nezavisne", iz Doma naroda su danas na adresu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH stigle izmjene i dopune Zakona o akcizama u BiH i Zakona o PDV-u kako bi Upravni odbor dao mišljenje na tekstove ta dva zakona.

"S obzirom na to da su materijali tek dostavljeni biće pokrenuta uobičajena zakonska procedura, gdje UIO nakon analiza da svoje mišljenje i poslije toga se o zakonskim izmjenama i dopunama izjašnjava UO UIO BiH", rekli su izvori "Nezavisnih".

Podsjećamo, Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, je rekao da će uputiti inicijativu u Narodnu skupštinu RS da PDV na osnovne životne namirnice bude nula, a ne pet odsto, kako je sada usvojeno u Predstavničkom domu BiH.

Zora Vidović, ministarka finansija RS, kazala je da su republičke institucije predložile smanjenje PDV-a na nivou BiH na način da to ne utiče na smanjenje budžetskih prihoda u Srpskoj.

"Ovdje se radi o prijedlogu kojim se smanjuje stopa PDV-a na osnovne životne namirnice, a povećava na luksuz. U tom smislu nema gubitka za budžet Srpske i prihod ostaje isti. Napravili smo ozbiljnu analizu", navela je Vidovićeva.

Što se tiče ukidanja akciza na gorivo na nivou BiH, Vidovićeva je istakla da se na tom planu ne može ništa uraditi dok se ne dođe do računice šta to znači i da li to budžeti mogu izdržati.

S druge strane, ekonomista Admir Čavalić smatra da je ovaj prijedlog Dodika klasični politički populizam, koji ne jenjava u jeku ove krize.

"Ovo kreira distrakciju u komparaciji s nekim pravim inicijativama, kao što su smanjenje akciza na gorivo, koje bi donijele olakšice građanima i privredi. Još nije usvojeno smanjenje PDV-a na osnovne životne namirnice na pet odsto u Domu naroda BiH, a male šanse su da će se to desiti", objašnjava Čavalić.

Naveo je da neće biti ništa od smanjenja PDV-a, jer zadnjih 15 godina nije bila nijedna značajnija izmjena po pitanju Zakona o PDV-u.

"Kada bi ovo bilo usvojeno ugrozilo bi sve budžete u BiH, i to na različitim nivoima vlasti, od državnih, entitetskih i kantonalnih, ali i budžete jedinica lokalnih samouprava. Imali bi nestabilnosti budžeta i bilo bi posebno problematično za kategorije koje svoja prava vuku iz budžeta. Sa druge strane, ne postoji jasna kauzalna veza između smanjivanja stope PDV-a u kratkom roku i smanjivanja cijena namirnica", naveo je Čavalić.

Dragan Čović, predsjednik HDZ BiH, zatražio je pismeno od predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH, ministra finansija BiH, entitetskih ministara finansija i direktora UIO da dostave osvrt na prijedlog izmjena zakona o akcizama i PDV-u koji su usvojeni u Zastupničkom domu.

"Treba da vidimo šta to znači, da li time stvarno pomažemo ili pravimo veću štetu. Ako ukidamo akcize na gorivo - šta to formalno znači? Hoće li naši žitelji na pumpama imati jeftinije gorivo? Hoće li proračuni biti uskraćeni za 300 ili ne znam koliko milijuna maraka i šta to znači? Ista je stvar s PDV-om", naglasio je Čović.

Dušan Srdić, predsjednik Udruženja potrošača "Reakcija" iz Banjaluke, poručuje da bi ukidanje PDV-a na životne namirnice bilo veoma značajno za potrošače.

"Vidimo da su cijene osnovnih životnih namirnica, ali i goriva značajno povećane, te da je ova inflacija vidljiva, tako da bi ukidanje poreza na dodatnu vrijednost potrošačima olakšalo svakodnevnu kupovinu", kazao je Srdić.