Ambasada SAD u BiH: Današnje sankcije upozorenje svima u BiH

SARAJEVO - Ambasada SAD u BiH nakon uvođenja sankcija Asimu Sarajliću i Gordani Tadić rekla je da su ove sankcije upozorenje svima u BiH.

"Današnji postupci su upozorenje svima u BiH, iz Federacije BiH, Republike Srpske ili Brčko Distrikta, koji bi za svoje lične ili političke ciljeve ugrozili demokratsku funkciju, stabilnost, suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. Sjedinjene Države neće oklijevati da pozivaju na odgovornost pojedince i kompanije koje oni kontrolišu", napisala je Ambasada SAD na Twitteru.

Podsjećamo, Asim Sarajlić, delegat SDA u Domu naroda Parlamenta BiH i Gordana Tadić, bivši glavni tužilac Tužilaštva BiH našli su se na novoj listi Američke kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC), odnosno na listi sankcionisanih osoba.

Kao razloge zbog kojih je Tadićeva sankcionisana, navedeno je da je ona odgovorna te da je učestvovala u radnjama i politikama koje potkopavaju demokratske procese ili institucije na zapadnom Balkanu kao i za direktno ili indirektno učestvovanje u njima.

Kod Sarajlića kao razlozi sa sankcije navedeni su da je on subjekt afere "Asim" u kojoj je uhvaćen kako obećava posao supruzi stranačkog kolege u zamjenu za glasanje. Takođe, navodi se da je on optužen za krivična djela zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja te trgovinu uticajem.

