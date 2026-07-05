Američka ambasada u BiH zahvalila Republici Srpskoj

SARAJEVO - Američka Ambasada u BiH zahvalila je institucijama Republike Srpske što su se pridružile obilježavanju 250 godina od američke nezavisnosti.

"Hvala institucijama Republike Srpske što su se pridružile našem obilježavanju 250 godina od američke nezavisnosti", objavila je Ambasada SAD u BiH na društvenim mrežama.

Palata Republike u Banjaluci u petak, 3. jula, zasijala je u bojama američke zastave i likom američkog predsjednika Donalda Trampa.

Iz Kabineta predsjednika Srpske saopšteno je da je to učinjeno povodom 250 godina nezavisnosti SAD, te nastavka jačanja dobre saradnje Republike Srpske i Amerike.

Dan nezavisnosti u Americi je nacionalni praznik koji se slavi 4. jula u znak sjećanja na usvajanje Deklaracije o nezavisnosti