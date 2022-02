Audio snimak pod lupom, istražioci sumnjaju na podmićivanje poslanika

BIHAĆ - Tužilaštvo Unsko sanskog kantona pokrenulo je istragu u slučaju audio snimka koji se pojavio na internetu i vezuje se za Ramiza Halkića, aktuelnog predsjedavajućeg Skupštine USK, a u kojem navodno iskazuje spremnost da se podmite neki zastupnici u ovome zakonodavnom tijelu kako bi se usvojili važni finansijski dokumenti.

U saopćenju Tužilaštvo USK navodi kako je po službenoj dužnosti formiran predmet i da će se vršiti provjere u vezi spornog snimka s obzirom da postoji osnovana sumnja kako se radi o krivičnom djelu davanja mita i zloupotrebe službene funkcije.

"Predmet je formiran s ciljem pravovremenog djelovanja, odnosno prikupljanja dokaza i vršenja provjera da li je počinjeno krivično djelo, a tužilac ovog Tužilaštva koji je zadužio predmet poduzet će potrebne mjere i radnje s ciljem provjere da li je počinjeno krivično djelo, odnosno da li se u ovom događaju stiču obilježja krivičnog djela", navode iz Tužilaštva USK.

U spornom snimku Halkić navodi imena nekoliko skupštinskih zastupnika iz redova opozicije i govori kako je potrebno da samo neko od njih kaže šta želi, pa da će to i dobiti u zamjenu za podršku prilikom odlučivanja. Međutim, Halkić tvrdi da je iz audiozapisa izbačen drugi sagovornik te da je snimak namontiran.

"To su isječci iz razgovora o učešću nekih ljudi u vlasti, biranju ministara i pozicija koje su predmet razgovora. To je izvučeno iz konteksta. Ja u životu nisam dao niti tražio mito, namjerno su to neovlašteno snimali i izbacili drugu osobu iz razgovora. Zabrinjava me što naše službe ne brinu o neovlaštenim snimanjima i distribuciji snimaka pa u konktekstu slože iz nekoliko razgovora jedan razgovor i dobijete što dobijete", kazao je Halkić, te tvrdi kako ne postoji trgovina uticajem.

Inače, sutra se održava onlajn sjednica Skupštine USK na kojoj će se razmatrati usvajanje budžeta za ovu godinu. Zbog pat pozicije već u nekoliko navrata pokušaji da se usvoje neophodni dokumenti nisu uspjeli, pa se USK od početka godina nalazi u finansijskoj blokadi, obzirom da nije uspjelo niti usvajanje Odluke o privremenom finansiranju.