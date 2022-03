Berić: Prešla sam u SNSD jer me PDP odbacio

BANJALUKA - Od danas je član SNSD-a Tatjana Berić, nekadašnji kandidat PDP-a za odbornika u Skupštini grada Banjaluka i aktivista za prava lica sa inaliditetom.

Berićeva, koja je student treće godine Fakulteta međunarodnih odnosa i diplomatije i borac za prava lica sa invaliditetom, rekla je na konferenciji za novinare u prostorijama Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka da je PDP napustila jer u toj stranci nije naišla na poštovanje i uvažavanje njenih rezultata.

Ona je navela da joj je politika kojoj se prvobitno priklonila u PDP-u bila predstavljena kao borba za običnog čovjeka, što je i sama, te da je većina ljudi zna kao jednu od najglasnijih ljudi Draška Stanivukovića i prvu na svim protestima i dešavanjima.

"Tražila sam minimum poštovanja za sve to i uvažavanja, a ni to nisam dobila. Zaslijepljena idealima i lepršavom energijom, to tad nisam primjetila. Od pobjede na lokalnim izborima oko gradonačelnika Banjaluke se pojavljuju neki novi ljudi i svi postaju bitniji i važniji od nas koji smo ga do te funkcije doveli", rekla je Berićeva.

Ona je navela da je na izborima za svjete mjesnih zajednica pobijedila u svojoj mjesnoj zajednici i da je tu počela agonija.

"Kada su ljudi vidjeli da nemam podršku gradonačelnika kojeg sam zvala tu noć da mu javim da smo pobijedili, nije mi se javio, okrenuli su se protiv mene, bojkotujući me, tako da sam odlučila da tu više stvarno nemam šta da tražim. Dokle da budem nečija pokretna reklama za slikanje i da mu trebam samo kad je njemu dobro?", rekla je Berićeva.

Ona je dodala da joj je sve to jedno životno iskustvo i lekcija.

"Ne mora niko da poštuje mene, ali bi trebalo da poštuje moje rezultate i dostignuća. A kako dužno poštvanje nisam osjetila, sav svoj rad ubuduće nastavljam u drugoj opciji. Nisam otišla, nisam preletjela kako se kaže, ja sam od PDP-a odbačena. I na kraju, ja sam ja, ma kojoj opciji bila naklonjena", istakla je Berićeva.

Ona je rekla da njen krajnji cilj nije biti član ni PDP, ni bilo koje druge opcije, već promjena nabolje.

"PDP mi je uskratio mogućnost da pružim svoj maksimum u toj namjeri, ja se ne plašim ni sad, kao ni ranije kad sam pristupila njima, da svoje mišljenje kažem javno, nastavljam sa svojom borbom za bolje sutra", poručila je Berićeva.

Ona je rekla da mandat za člana savjeta mjesne zajednice neće vratiti, jer ga je dobila svojim glasovima i da su ljudi glasali za nju.

"Kada se borite za ideale, a ideali vas izdaju i taj za koga ste se borili vas izda, onda ganjate onoga gdje imate budućnost, pošto smatram da tamo (u PDP-u) nema budućnosti niko", navela je Berićeva odgovarajući na pitanje zašto je odabrala SNSD.