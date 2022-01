Bh. građani protestuju širom svijeta protiv rata i podjela

BRISEL – Bh. građani okupljaju se ispred sjedišta Evropske unije u Briselu na skupu za podršku Bosni i Hercegovini.

Pored Belgije, protesti se danas, kako su organizatori najavili, održavaju u Norveškoj, Austriji, Švedskoj, Italiji i drugim zemljama. Isti protesti se održavaju i u Sarajevu i Tuzli

Okupljanje organizuje grupa građana okupljena u Organizacioni odbor protesta, u saradnji s udruženjem bh. građana u Nizozemskoj "Platform BiH", a povod je aktuelna politička i bezbjednosna kriza u BiH.

U Briselu je centralni i najmasovniji protest, a istaknuta je zastava BiH i transparenti na kojima piše "Together we are Bosnia". Poručeno je i da je BiH multikulturalna država.

Poručili su da nema više rata ni podjela. Protesti su počeli intoniranjem himne Bosne i Hercegovine.