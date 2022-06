BiH bez kandidature, Albanija i Sjeverna Makedonija bez pregovora, Prištini ostaju vize

BRISEL – Na Samitu zapadni Balkan – EU nije bilo dobrih odluka za zapadni Balkan, ali je rasprava bila korisna i to nikad ne bih potcenio, rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, na pres konferenciji nakon samita.

"Severna Makedonija i Albanija nisu dobile datum početka pregovora. Kosovo nije dobilo viznu liberalizaciju. BiH nije dobila kandidaturu. Srbija je bila jako kritikovana zbog neuvođenja sankcija", rekao je Vučić.

On, Edi Rama, premijer Albanije i Dimitar Kovačevski, premijer Sjeverne Makedonije su rekli da su dobili prijedlog Emanuela Makrona, predsjednika Francuske da stvore političku uniju između EU i zemalja iz susjedstva, i istakli da im je prijedlog prihvatljiv, ali ne kao zamjena za EU.

Kovačevski je rekao da njegova zemlja traži od EU da uvaži identitet makedonskog naroda i da ne dozvoli da se to pitanje koristi od strane Bugarske ili drugih zemalja.

Rama je sugerisao da je Makronov prijedlog zamjena za punopravno članstvo, te je istakao da je i to za njega prihvatljivo.

"Nadam se da će doći do stvaranja te političke unije jer je bolje da smo svi u jednoj kući kao dio iste porodice, pa makar živjeli na različitim spratovima", rekao je Rama.

Vučić je rekao da podržava ideju političke unije jer je to način da lideri EU češće pričaju i lakše čuju ono što im žele reći zemlje zapadnog Balkana. On je dodao da su se zemlje regiona obavezale da će do septembra raditi na pitanjima vladavine prava, te da vjeruje da će sve ove zemlje u decembru imati razloga za slavlje, sugerišući da će ova pitanja biti riješena, dok je Rama rekao da vjeruje da će se zemlje zapadnog Balkana priključiti EU "tokom sljedećeg vijeka".

Lideri su izrazili razočarenje što EU nije izašla u susret zapadnom Balkanu, ali su takođe istakli da će nastaviti raditi na evropskim integracijama, kroz inicijativu "Otvoreni Balkan".

Rama je rekao da je za njega "Otvoreni Balkan" realizacija Berlinskog procesa, i dodao da je to pitanje važno za cijeli region, dok je Vučić odbacio tvrdnje da je "Otvoreni Balkan" prijedlog Vladimira Putina, ruskog predsjednika, i potvrdio da se radi o isključivoj inicijativi lidera ove tri zemlje.

Zvaničnih informacija iz Evropskog savjeta, ipak, nije bilo jer je pres konferencija, koja je trebalo da se desi nakon samita zapadnog Balkana i EU, iznenada otkazana, a danas će zvanično odlučiti o kandidatskom statusu za Ukrajinu i drugim koracima u vezi s proširenjem i zapadnim Balkanom.