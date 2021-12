"BiH motivisana da onemogući Hrvatsku u izgradnji nuklearnog otpada"

SARAJEVO - Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je danas u Sarajevu da je BiH krajnje motivisana da onemogući Hrvatsku da na Trgovskoj gori izgradi odlagalište nuklearnog otpada, te da se to pitanje mora tretirati na najvišem političkom nivou.

Košarac je nakon sastanka u vezi s problematikom odlagališta radioaktivnog otpada i istrošenog goriva na Trgovskoj gori, ponovio da je za BiH ta lokacija neprihvatljiva.

"Hrvatska odavno radi na projektu tog odlagališta, žao mi je što su u nekom prethodnom periodu institucije BiH bile potpuno pasivne. U zadnje dvije godine smo se mobilisali s ciljem da nađemo adekvatan odgovor na temelju naučnoistraživačkih činjenica, da Hrvatska promijeni lokaciju", naglasio je Košarac.

Košarac je rekao da su tokom jučerašnje posjete premijera Hrvatske Andreja Plenkovića pokušali obezbijediti i političku podršku, tražeći od predstavnika hrvatske vlade da promijene lokaciju.

"Smatramo da je lokacija potpuno neprihvatljiva sa aspekta zaštite građana BiH u slivu rijeke Une i prirodnih ljepota dva nacionalna parka. Krajnje smo motivisani da riješimo to pitanje i da onemogućimo Hrvatsku da na toj lokaciji gradi odlagalište", poručio je Košarac.

Podsjećajući da je lokacija kasarne Čerkezovac na Trgovskoj gori u graničnom pojasu, te da je gustina naseljenosti nekoliko puta veća u BiH, nego u Hrvatskoj.

"Ne želimo biti naivni, želimo potpunu mobilizaciju naših struktura u vezi s tim pitanjem, da bismo to onemogućili na temelju argumenata i činjenica", rekao je Košarac.

Košarac je pohvalio napore ekspertskog tima za Trgovsku goru, koji je, kako je naveo, mobilisan i hoće da to pitanje na adekvatan način tretira, o čemu je danas i razgovarano.

"Nama je važno da naši eksperti uđu na teritoriju Hrvatske, na lokalitet Čerkezovac i rade ispitivanja zajedno s hrvatskim stručnjacima. Zato nam treba angažman Ministarstva inostranih poslova (u Savjetu ministara), da se omogući da naši eksperti uđu, odnosno da na legalan način mogu da rade svoj posao", istakao je Košarac.

On je rekao da su juče iz Hrvatske dobili uvjeravanja da će to biti omogućeno s naznakom da je to neophodno uraditi na zakonit način, s obzirom na to da je riječ o stranim državljanima.

"Koordinaciono tijelo će pripremiti jednu sveobuhvatnu informaciju prema Savjetu ministara, ali i Predsjedništvu BiH. Smatramo da je važno da to pitanje tretiramo na najvišem političkom nivou", istakao je Košarac.

On je podsjetio da su eksperti iz BiH jednom bili na lokaciji Čerkezovac, gdje su upoznati o namjerama Hrvatske, ali da BiH nije dovoljna informacija, već da domaći eksperti budu uključeni u radu na terenu.

Košarac je apelovao da se sve institucije BiH, a posebno Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara, uključi u rješavanje problematike oko izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori.

Osim Košarca, sastanku su prisustvovali članovi Koordinacionog tijela za Trgovsku goru, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić, federalni ministar ekologije i životne sredine Edita Đapo, članovi ekspertskog i pravnog tima, kao i predstavnici Regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH.

Poziv je upućen i ministru inostranih poslova u Savjetu ministara Biseri Turković, koja nije bila prisutna.