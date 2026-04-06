Blanuša upozorio delegate zbog akciza: Kako sijete, tako ćete požnjeti

BANJALUKA - Kada se suoče sa buntom naroda koji neće imati novca za osnovne potrebe, neka ne izmišljaju obojene revolucije. Kako siju, tako će požnjeti.

Ovako je Branko Blanuša, predsjednik SDS-a, danas 6. aprila upozorio delegate SNSD-a uoči hitne sjednica Doma naroda, na kojoj će biti raspravljano o zamrzavanju akciza, a koja je zakazana za srijedu 8. aprila.

"Imamo najniži standard u Evropi i najskuplje gorivo u regionu. Nisu dovoljne kozmetičke intervencije, nego su neophodne odgovorne sistemske mjere. Delegati u Domu naroda PS BiH, koji se protive zamrzavanju akciza, moraju ući u cipele naroda koji živi od 1.600 i manje KM. Moraju shvatiti da građani podižu višegodišnje kredite u iznosu od jedne poslaničke plate, i da je cijena goriva od četiri KM neizdrživa za većinu stanovništva“, poručio je Blanuša.

Kako je istakao, samo oni koji iz svog džepa ne plaćaju gorivo mogu biti neosjetljivi na potrebe naroda i ignorisati inflatorni udar.

"Ne smije se desiti da u budžetima ima novca za privatne firme prebogatih tajkuna, i da to plaća siromašni narod. Ne smije se desiti da vlast ne razmišlja o rekordnim cijenama sjetve koje će dovesti do toga da osnovna hrana postane luksuz", rekao je Blanuša upozoravajući da će vlast snositi odgovornost ukoliko u srijedu ponovo blokiraju zamrzavanje akciza.

Podsjetimo, Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, delegati SNSD-a, nisu se vratili na zasijedanje, i ova, kao i nekoliko sjednica prije nje, bila prekinuta, tako da od usvajanja izmjena i dopuna Zakona o akcizama, nije bilo ništa.

Cijene goriva u BiH konstantno rastu, a na jednoj pumpi u Kotor Varošu dizel je dostigao cijenu od skoro četiri KM, odnosno tačnije 3,98 KM.

Kada je riječ o benzinu, litar benzina na ovoj pumpi iznosi 3,04 KM.

Naime, cijene dizela su prije početka sukoba na Bliskom istoku, krajem februara iznosile 2,25 do 2,29 KM, dok je benzin koštao 2,25 do 2,32 KM.