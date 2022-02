Borel: Sankcije BiH samo kao posljednja mjera

BRISEL - Šef diplomatije EU Žozep Borel izjavio je večeras da je EU spremna da iskoristi sve raspoložive instrumente kako bi BiH izašla iz političke krize, ali naglašva da će sankcije biti upotrijebijeljene samo kao "posljednja moguća mjera".

"Spremni smo da iskoristimo sve moguće instrumente ako to situacija bude zahtijevala. To uključuje i finansijsku pomoć i restriktivne mjere, ali to će biti iskorišćeno samo kao posljednja mjera. Mi svakako biramo dijalog i sporazum unutar zemlje kako bi se obezbijedile reforme neophodne za sljedeće izbore", poručio je Borel.

Borel je poslije rasprave u Savjetu EU o očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta u BiH i funkcionalnosti državnih institucija, poručio da u "Evropi nema mjesta za one koji žele podijeljenu BiH".

"Oni koji rade u tom pravcu čine grešku. Oni sopstevni narod uskraćuju za naprednu, evropsku perspektivu i život", kaže Borel.

On dodaje da su ministri spoljnih poslova EU podržali rad specijalnog predstavnika EU u BiH, uz ocjenu da i Brisel i Vašington rade na omogućavanju političkog dijaloga oko izbornih i ustavnih refromi koji bi trebalo da popravi funkcionalnost Federacije.