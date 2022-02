Borenović o posebnoj sjednici NS RS: Dodik i SNSD legalizovali nametnuti Inckov zakon

BANJALUKA - Jasno je da su juče Dodik i SNSD prihvatili, odnosno legalizovali nametnuti Inckov zakon i jasno je da Inckova nametnuta odluka o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH ostaje u pravnom prometu, rekao je predsjednik PDP-a Branislav Borenović na današnjoj konferenciji za medije.

Borenović je rekao da od juče Sarajevo ponovo miriše Dodiku i da se sa svojim ljudima vraća u zajedničke institucije BiH.

"To što je on ponizio sebe, ne tiče me se, to skoro svakodnevno radi godinama. Ali ponizio je opet najveću zakonodavnu instituciju Republike Srpske, Narodnu skupštinu, i pokazao vrhunac političkog i ljudskog licemjerja kada je u set paradnih zaključaka NSRS stavio i dva potpuno kontradiktorna: prvi u kojem se kaže da bez razrješenja nametnutog Inckovog zakona nema odlučivanja u zajedničkim institucijama i zaključak broj deset gdje piše da se ide tamo, odnosno - haj'mo, privilegije, pozicije, imenovati ljude, arčiti narodni novac", rekao je Borenović.

Kako je istakao, PDP ostaje pri stavu da se mora razriješiti pitanje nametnute Inckove odluke, jer nije prihvatljivo da se u ovoj zemlji zakoni nameću, te da je bitno na tome istrajati.

"Imam osjećaj da je juče prvi koji je Dodiku čestitao bio upravo Valentin Incko. Dugo je trebalo, šest mjeseci, da Milorad Dodik podvije rep i ponizno posluša svog druga, prijatelja, političkog brata Bakira Izetbegovića, koji je poručio da će se on odljutiti. Eto, ljutnja je sada trajala nekoliko mjeseci duže nego uobičajeno i vratio se u zajedničke institucije, a da nije pronašao adekvatan odgovor na Inckov zakon što je bila stvar oko koje smo se svi okupili u NS RS u julu prošle godine, rekao je Borenović istakavši da će PDP glasati u Parlamentu BiH samo kada treba spriječiti štetnu odluku po Republiku Srpsku", dodao je Borenović.

"To stoji i u zaključcima NS RS iz jula 2020. godine i to je uneseno u zaključke na našu inicijativu, jer smo bili svjesni da se može desiti i takva situacija da moramo glasom protiv štititi interese Srpske. SNSD ni tada nije o tome razmišljao, niti ih je zanimalo", rekao je Borenović.

Kako je naveo, od 27 posebnih sjednica NS RS, 25 bilo hirovi SNSD-a, a da se oko dva pitanja okupila i vlast i opozicija.

"Prvi put kada smo razmatrali kako zamijeniti strane sudije u Ustavnom sudu BiH, tada je slagao NS RS i u roku od 24 sata promijenio odluku oko zamjene stranih sudija domaćim i sada, kada mu je trebalo šest mjeseci da pokaže da je ponovo slgao NS RS", dodao je Borenović, istakavši da je to bilo i očekivano.

"Ne znam šta je više granica tom konvertitu koji je spreman vjerovatno da promijeni i vjeru zarad svog interesa", rekao je Borenović.

Borenović je naglasio da je Dragan Čović iznio nekoliko tačnih činjenica tokom jučerašnjeg obraćanja.

"Tačno je da je od Dejtona do danas međunarodna zajednica donijela ili nametnula 950 odluka u naš pravni sistem, od toga 338 je bilo nametnutih zakona, bez ovog Inckovog. Samo jedna stranka iz Republike Srpske je prihvatila i podržala sve i jedan nametnuti zakon, a ta stranka je SNSD! Juče je prihvatila i ovu 339. nametnutu odluku. Visoki predstavnik je smijenio ili zbrisao sa političke scene 187 ljudi. Niti jedan od tih 187 nije iz SNSD! To pokazuje da su Dodik i SNSD najveći podanici politika visokih predstavnika", rekao je Borenović.