CIK izrađuje prečišćen tekst Izbornog zakona i zbog OHR-a

SARAJEVO - Nakon nametnutnih odluka OHR-a o izmjenama Izbornog zakona BiH, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlučila je danas da se izradi prečišćen tekst Izbornog zakona BiH koji će se koristiti za internu upotrebu.

"Nismo zakonom ovlašteni da utvrđujemo prečišćen tekst i to je nadležnost Parlamenta BiH, ali za potrebe provođenja izbora jako je bitno da imamo prečišćen tekst. Mislim da ne postoji nijedan zakon koji je ovoliko izmjena doživio", rekao je Suad Arnautović, predsjednik CIK-a.

Inače, Izborni zakon BiH od usvajanja do sada je promjenjen više od 20 puta, a posljednji put odlukom OHR-a koja se odnosi na finansiranje izbora.

CIK je pozvao i sve one koji imaju pravo da se do 19. jula prijave za glasanje iz inostranstva, a kako je navedeno do sada je zahtjev poslalo više od 50.000 ljudi.