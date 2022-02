Cijanovićeva u Švajcarskoj: "Dijaspora važan resurs i velika razvojna šansa Srpske"

CIRIH - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović i predstavnici udruženja dijaspore iz Srpske u Švajcarskoj konstatovali su na današnjem sastanku u Cirihu da dijaspora predstavlja važan resurs i veliku razvojnu šansu Republike Srpske i da postoji ogroman prostor za dalje institucionalno povezivanje, kao i za razvoj privrednih i poslovnih veza.

Cvijanovićeva je upoznala sagovornike o aktuelnim političkim i ekonomskim prilikama u Republici Srpskoj i BiH, te zahvalila predstavnicima dijaspore za konstruktivan razgovor i posvećenost Srpskoj.

Na sastanku, kojem je prisustvovao i ministar za evropske integracije i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić, bilo je riječi o dodatnom povezivanju i jačanju saradnje između institucija Srpske i dijaspore, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Republike Srpske.

Cvijanović rekla je da je raduje što je srpska dijaspora opredijeljena da čuva svoj identitet, okupljena oko Crkve, oko udruženja posredstvom kojih uspostavlja vezu sa institucijama u Srpskoj.

Rekla je da je sa srpskom zajednicom u Švajcarskoj danas razgovarala o važnim stvarima, na koji način udružiti snage da bi mogli da nastupaju kao investitori u Republici Srpskoj, kako uspostaviti tješnju vezu sa svojim lokalnim zajednicama.

Ona je navela da su pričali i o tome da je neophodno da se okupe na regionalnom nivou, da se uspostavi referent za dijasporu i da pokriva nekoliko opština, te da na taj način bude spona između lokalnih nivoa, republičkog nivoa i naših ljudi u inostranstvu.

Nakon što je prisustvovala proslavi Dana Republike koji je danas obilježila srpska zajednica u Švajcarskoj, Cvijanovićeva je istakla da cijeni sve napore srpske dijaspore.

Ona je napomenula da je na mnogim mjestima obilježeno 30 godina postojanja Srpske i to sa puno ljubavi, emocija, opredijeljenosti da je čuvaju i oni koji žive u Srpskoj, ali i ljudi koji su iz Srpske ali žive u inostranstvu.

"To pokazuje suštinu jedinstva, opredijeljenosti da budemo zajedno i onda kada su svetkovine isto kao što smo bili zajedno u teška vremena... Raduje me uvijek da su ljudi iz dijaspore opredijeljeni da čuvaju svoj identitet, okupljeni oko Crkve, oko udruženja preko kojih uspostavljaju institucionalnu vezu sa institucijama u Srpskoj", rekla je Cvijanovićeva novinarima. Prema njenim riječima, to je nešto na čemu se predano radi prethodnih nekoliko godina, a ono u čemu su uspjeli jeste projekat velikog mapiranja dijaspore, odnosno pravljenje registra ljudi u dijaspori.

"Svaki put kad imamo ovakva velika okupljanja podstaknemo ih da sami ispune te formulare, da se prijave na sajt, da znamo gdje su, šta rade, čime se bave, na koji način su vezani za Republiku Srpsku i da li imaju neke ambicije eventualno da se vrate u Srpsku ili da tamo otpočnu neki biznis", rekla je Cvijanovićeva.

Izrazivši radost što je u Švajcarskoj, Cvijanovićeva je rekla da je tu velika srpska zajednica, da su tu ljudi koji su uspjeli da realizuju neke svoje poslove.

Ona je dodala da je raduje da uvijek od njih čuje, bez obzira što su zasnovali život u nekim drugim mjestima, potrebu i želju da dođu u rodni kraj, a da mnogi razmišljaju da se pred kraj radne karijere vrate u Republiku Srpsku.

"Mogu samo reći da je Republika Srpska dovoljno velika i široka za sve njih, da ih pozivamo i da tamo ulažu, ali isto tako i da se vrate u svoje rodno mjestu. Raduje me njihovo organizovanje", istakla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva se danas sastala sa udruženjima koja okupljaju srpsku dijasporu u ovoj zemlji. Sastanku je prisustvovao i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić.

Podsjetimo, predsjednik RS Željka Cvijanović prisustvovala je danas obilježavanju Dana Republike Srpske u Švajcarskoj u organizaciji srpske zajednice.

"Srećna sam što sam danas ovdje i što imam priliku da sa našim ljudima učestvujem u obilježavanju našeg velikog nacionalnog praznika", objavila je Cvijanovićeva na svom "Instagram" nalogu.