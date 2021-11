Članovi Interresorne grupe sa predstavnicima EP o izmjenama Izbornog zakona BiH

​SARAJEVO - Članovi Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH upoznali su danas poslanike Evropskog parlamenta o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, kao i o radu ovog mješovitog tijela zaduženog za izradu prijedloga izmjena Izbornog zakona BiH.

Predsjedavajuća Interresorne radne grupe Alma Čolo i članovi grupe Snježana Novaković Bursać i Damir Arnaut razgovarali su o neophodnosti izmjena izbornog zakonodavstva sa poslanicima Evropskog parlamenta Tineke Štrik iz političke grupacije Zeleni/Evropska slobodna alijansa i Ditmarom Kosterom iz političke grupacije Progresivna alijansa socijalista i demokrata.

Iznoseći različite stavove u vezi sa političkom krizom, članovi Interresorne radne grupe saglasili su se u vezi sa potrebom sprovođenja presuda Evropskog suda za ljudska prava iz grupe predmeta "Sejdić i Finci protiv BiH", saopšteno je iz parlamenta BiH.

Poslanici Evropskog parlamenta ocijenili su da politička kriza u BiH eskalira, te ukazali na neophodnost uspostavljanja konstruktivnog dijaloga koji bi uklonio etničke podjele, te uvažio prava svih građana BiH, uključujući i prava manjina o kojima govore presude Evropskog suda za ljudska prava.

Naglasili su potrebu poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH, te apelovali na uzdržavanje od bilo kakvih jednostranih poteza, koji bi, kako su rekli, mogli ugroziti mir i bezbjednost građana BiH, a time i zemalja Evropske unije (EU).

Poslanici Evropskog parlamenta su napomenuli da uspostavljanje vladavine prava i poštovanje ljudskih prava predstavljaju temelj svakog prosperitetnog društva, posebno zemalja koje žele da postanu punopravne članice EU.

Novaković Bursać: Kriza u BiH je uvijek nastajala kada smo odustajali od svog Ustava

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH i član Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva Snježana Novaković Bursać izrazila je neslaganje sa stavovima evropskih parlamentaraca, koji su u pismu visokom predstavniku EU Žozepu Borelju i njemačkom diplomati Kristijanu Šmitu optužili Republiku Srpsku i njene zvaničnike da preduzimaju korake ka eskalaciji tenzija i secesiji, te traže hitnu akciju na njihovom zaustavljanju.

"Uvjerena sam da je vaš pogled na situaciju u BiH rezultat dubokog nerazumijevanja istorije ove zemlje, naše ustavne kompozicije, trenutne situacije, što je, opet vjerujem, rezultat jednog pogrešnog ili jednostranog informisanja", poručila je Novaković Bursać u svom izlaganju.

Ona je u potpunosti odbacila bilo kakvu mogućnost izbijanja građanskog rata u BiH, te naglasila da je djelovanje Republike Srpske isključivo pravne i političke prirode, zasnovano na Ustavu BiH i Dejtonskom mirovnom sporazumu.

"Mi ovdje na Balkanu imamo poslovicu koja kaže - ko misli o ratu, da Bog da mu u kući bio! Molim vas da to prenesete kao prvu poruku iz ove zemlje. Ovdje nikome nije do sukoba, a kamoli do rata, što ste, ukoliko ste htjeli, mogli da čujete kako od predstavnika međunarodne zajednice na najvišem nivou, tako i od domaćih aktera, posebno nas koji dolazimo iz Republike Srpske. Riječi 'rat i sukob' ovdje pominje strana za koju ja tvrdim da to radi jer nema dovoljno jake argumente, pravne, ali i političke prirode", poručila je Novaković Bursać.

Ona je od poslanika Evropskog parlamenta zatražila da pojasne na koji način Narodna skupština Republike Srpske i predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH krše Ustav i zakone.

"Narodna skupština Republike Srpske svojim dugogodišnjim djelovanjem upozorava da nas nelegalna praksa nametanja zakona i donošenja različitih odluka koje su u suprotnosti sa Ustavom BiH uvodi u nefunkcionalnost države, nepovjerenje među narodima i udaljava nas od nečega što se zove evropski put. Zar jasna podjela nadležnosti i odgovornosti unutar različitih nova vlasti zasnovana na Ustavu nije nešto što je prisutno i Funkcioniše u cijeloj EU? A zašto je to onda problem u BiH?", upitala je Novaković Bursać poslanike Evropskog parlamenta.

Ona je upozorila da je kriza u funkcionisanju institucija BiH nastala nakon nametanja zakona od visokog predstavnika.

"Kako je moguće da svih ovih godina, a ni u ovoj situaciji, kao evropski parlamentarci niste upozorili na potpuno neprimjerenu situaciju da neizabrani strani državljanin donosi zakone u nekoj suverenoj evropskoj zemlji?! Ili možda smatrate da je to demokratski prihvatljiva praksa?! Ukoliko smatrate da je to prihvatljiva i dobra praksa, molim vas da u sljedećem pismu sugerišete ukidanje ovog doma čiji ste upravo danas gost jer on gubi smisao", poručila je Novaković Bursać.

Ona je odbacila i pozive evropskih parlamentaraca na "uvođenje sankcija i razrješenje s funkcija zvaničnika Republike Srpske", kako je navedeno u njihovom pismu.

"Gdje pronalazite utemeljenje za ovakve stavove, u kojim praksama EU i kada su i gdje sankcije donijele bilo kakve rezultate? Kako mislite da sankcijama modifikujete volju građana? Znate li da je Milorad Dodik dobio 370.000 glasova ili preko 50 odsto više u odnosu na druga dva člana Predsjedništva BiH?", upitala je Novaković Bursać evropske parlamentarce.

Ona je poručila da EU i njene institucije mogu pomoći BiH samo ukoliko imaju izbalansiran pristup i stavove zasnovane na stvarnim i istinitim činjenicama.

"Kriza u BiH uvijek je nastajala kada smo odustajali od sopstvenog Ustava. Republika Srpska poziva i nastaviće da poziva na konstruktivan dijalog o svim otvorenim pitanjima u okvirima Ustava BiH", zaključila je Novaković Bursać.

