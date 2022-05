Čolak: HDZ će dostaviti prijedlog za novo teritorijalno reorganiziranje BiH

SARAJEVO - Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Bariša Čolak (HDZ) izjavio je da će njegova stranka u parlamentarnu proceduru dostaviti prijedlog za novo institucionalno i teritorijalno reorganizovanje BiH.

Tokom gostovanja na BHRT-u, Čolaku je postavljeno pitanje da li će Hrvatski narodni sabor (HNS) dostaviti svoj prijedlog izmjena Ustava BiH i zakona kojim bi bili definisano novo institucionalno i teritorijalno reorganizovanje BiH.

"Pa ne znam kad će to biti i kako će biti, ali u svakom slučaju da će se ta tema aktuelizirati, to je nedvojbeno. Čak i kada ne bi bilo ovakve trusne političke situacije u BiH, mislim da moramo ozbiljno razgovarati jer previše dugo vremena je prošlo od Dejtona do danas, a mi stagniramo i ne idemo naprijed. Susjedi koji su bili iza nas, na našu žalost, a na njihovu sreću, su napravili daleko više. Treba raditi na tome da bi se dobio funkcionalniji okvir koji bi bio prihvatljiv za sva tri naroda u BiH i građanima BiH koji bi BiH učinio funkcionalnijom državom, koja bi se približila evropskim standardima", rekao je Čolak.

Na opasku da ako njihov prijedlog ne stigne u parlamentarnu proceduru, sve ostalo bi se smatralo nelegalnim aktivnostima, član HDZ-a kaže:

"Tu treba napraviti i pravne i političke korake. Bez imalo dvojbe, ti koraci moraju biti u skladu s evropskim standardima, međunarodnim kovencijama i naravno s Ustavom BiH. Sve drugo bi vodilo nečemu što može proizvesti još veće tenzije u BiH. Svjesni smo da to ne možemo sami napraviti, da za to treba politička volja i drugih u BiH, ali zaista cijenimo da je previše vremena prošlo i ništa se nije napravilo. Mislimo da u ovoj fazi društva i države BIH, ako bismo napravili ove iskorake u institucionalnom smislu i popravili položaj Hrvata kroz izborni zakon, ostavio bi se prostor za neko drugo vrijeme. Ako dođe do ovoga, bit će nužno prisupiti određenim pravim koracima, a politički će se ostvarivati na prostoru BiH, ali i izvan BiH", kazao je.

Čolak je za ovakvu političku situaciju u BiH okrivio i međunarodnu zajednicu, kao i domaće političare te smatra da bi možda bila potrebna i nova međunarodna arbitraža.

"Neki potezi međunarodne zajednice su doprinijeli da se danas nalazimo gdje jesmo, ali ne amnestiram ni domaće lidere političkih stranaka. Naprosto došlo je vrijeme da se jednostavno kaže kakvu BiH želimo. Nisam siguran da su do sada svi akteri u državi bili opredijeljeni zaista za izgradnju BiH na temelju Dejtonskog mirovnog sporazuma", mišljenja je Čolak.