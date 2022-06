Čović: Dom naroda treba da usvoji izmjene Izbornog zakona

SARAJEVO - Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović očekuje da će ovaj dom danas usvojiti prijedlog zakona o načinu popunjavanja Doma naroda Federacije BiH.

"Mislim da će ga usvojiti Dom naroda parlamenta BiH. To je logično. Tako bismo imali barem jedan dom koji je poslao poruku. Onda to ide na drugi Predstavnički dom", rekao je Čović za "Večernji list", izdanje za BiH.

Gledajući odnos snaga, Čović smatra da ovaj prijedlog zakona nema šansi da prođe u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Lider HDZ-a podsjetio je i da su istovremeno propale potpuno suprotne inicijative koje su išle preko Predstavničkog doma.

Predsjedavajući Doma naroda smatra da bez pritiska američke administracije ne treba očekivati da će bošnjačke stranke podržati načela HDZ-ovog Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH.

"Sve stranke u Sarajevu su zajedno ako su im protivnici Hrvati", rekao je Čović.

On je pojasnio da je na fotografiji sa sastanka predstavnika političkih stranaka iz BiH sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom "drugi bošnjački član Predsjedništva BiH (Željko Komšić) u centru kao dio te grupacije".

Čović je podsjetio da je peti hrvatski delegat (Zlatko Miletić), koji dolazi iz reda istih stranaka, glasao da je došlo do povrede bošnjačkog vitalnog interesa kada se o tome glasalo.

"Ta nam ilustracija jako puno pomaže kad objašnjavamo funkcionerima koji imaju vremena slušati naše primjedbe", rekao je Čović.

Na pitanje šta ako Bošnjaci ne dođu na današnje zasjedanje Doma naroda, Čović odgovara da su teoretski mogući bojkoti i blokada.

"To je loše rješenje za BiH, najprije za Bošnjake. Ova tačka mora biti prva. Ako ne dođu to bi značilo i bojkot budžeta", pojasnio je Čović.

Odgovarajući na pitanje kako spriječiti da bošnjačke stranke izaberu šest delegata Hrvata, Čović je naveo da se o tome razgovara i da je najvažnije da to razumiju stranci.

"Taktički to veoma zavisi od toga kako će se ponašati Centralna izborna komisija (CIK) BiH. Prije dvije godine stvoreni su temelji za to nezakonito imenovanje CIK-a. Sve je to ciljano napravljeno", rekao je Čović.

Bošnjačke stranke, prema njegovim riječima, mogu "igrati na pet (delegata) čisto, a šestog tražiti u centralnoj Bosni i Mostaru, pa čak i sedmog".

"To podrazumijeva da svaka bošnjačka stranka progura barem jednog Hrvata. Zato ovi sastanci imaju smisla, čak uprkos tome što s druge strane stižu odgovori da to nije dobro i nemoguće je", rekao je Čović, ističući da će stvari biti jasne čim se pogledaju kandidatske liste.

Lider HDZ-a BiH je podsjetio da je isto pokušano da se učini i 2018. godine, napominjući da svakodnevno ima podatke sa terena i čak iz dijela međunarodne zajednice da se bošnjačke stranke sistematski organizuju, te da će učiniti sve da dođu do broja šest i potpuno preuzmu Federaciju BiH i isključe Hrvate iz vlasti.

"Sve bi to vodilo u apsolutnu krizu. Mi smatramo da bi bilo važno radi relaksiranja ukupne situacije da bošnjačka strana bude demotivisana da to uradi", dodao je Čović.