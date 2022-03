Čović: Izetbegović blokira sve

SARAJEVO - Lider Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Dragan Čović najavio je danas da će narednih dana održati još nekoliko sastanaka sa predstavnicima bošnjačkih i srpskih stranaka i međunarodne zajednice, nakon kojih će biti poznato da li ima šanse da se dođe do izmjena Izbornog zakona.

Čović je rekao da će u petak, 25. marta biti održana sjednica predsjedništva te stranke i Hrvatskog narodnog sabora na kojima će biti donesena odluka o izborima.

On je izrazio žaljenje što proces nije završen i da će HDZ BiH, kao i do sada, činiti sve da se privede kraju i da postoji mogućnost da se to učini u parlamentu BiH ukoliko bude volje da se postigne dogovor.

Komentarišući izjavu lidera SDA Bakira Izetbegovića "da morate platiti za ono što ste naorali", Čović je rekao da je na jasan način doživio poruku, da on godinama doživljava fizičke prijetnje, ali da se time ne opterećuje već radi svoj posao.

On je pojasnio da je "izjava Izetbegovića, šta god značila, rečena na dan kada je trebalo da završe pregovore", kao i da je lider SDA dobio odgovor na izjavu u vezi sa izborom člana Predsjedništva BiH "da nije povrijedio osjećaje hrvatskog naroda i da to rade ljevičari".

"Rečeno mu je 'Bakire, nije istina. To radiš ti i Islamska zajednica. Vi ste birali drugog člana Predsjedništva'", rekao je Čović novinarima u Sarajevu.

Kada je riječ o izboru člana Predsjedništva, on je istakao da je prijedlog HDZ-a dvije izborne jedinice, kao i da je prijedlog ove stranke za Dom naroda u Federaciji bio da se formira "ad hok" klub koji bi činio svaki Hrvat koji se izabere iz Sarajeva, Goražda i Tuzle i da oni biraju 17 predstavnika.

On je naveo da kolege, koje su učestvovale u pregovorima, nisu mogle vjerovati na šta sve su bili spremni da pristanu, do koje mjere će prihvatiti uslove SDA.

"Onda sam ja stao. Rekao sam pregovaračima da ću sve prihvatiti i da će vidjeti da će opet SDA sve odbiti. I to se desilo", rekao je Čović.

Čović je naglasio da Izetbegović blokira sve u Federaciji BiH, navodeći primjer da direktor FUP-a ne može biti Hrvat već tri godine, te da ne želi citirati lidera SDA jer, kako je rekao, "nije ugodno ušima".

Čović je napomenuo da je izbor članova Centralne izborne komisije izvršen mimo zakona i da to već dvije godine stoji u pravosuđu.

On je rekao da će na sjednici Doma naroda koja je zakazana za 24. mart pola tačaka, od 28 ukupno, biti o fiskalnom paketu.