Čović: SDA pokazala da ne želi dogovor

SAD je jasno pokazala da ne želi dogovor i da želi status quo, rekao je predsjednik HDZ-a Dragan Čović povodom dešavanja tokom pregovora u Neumu

"Splasnuo je optimizam koji sam uistinu gajio šest mjeseci. Napravljeni su neki iskoraci, ali nama je vrijeme isteklo, mi smo postavili sebi ograničenja da taj posao završimo u nekalendarskoj izbornoj godini, kako to nismo uspjeli u decembru, desilo se da to bude u Neumu do kraja januara. Tu postoji neka mogućnost za neke razgovore, ali u ovom formatu, to je sasvim izvjesno, ne", rekao je Čović u intervjuu za televiziju Herceg-Bosne.

Čović je rekao da to nije razočarenje, jer se konačno otvorilo pitanje hrvatskog naroda i jednako se o njemu razgovara na svim destinacijama bitnim u svijetu. Istakao je da Venecijanska komisija nije imala primjedbu na prijedlog HDZ-a 16+1 o načinu biranja Doma naroda Federacije BiH.

"Prvi put smo u pregovorima, ali opet ne s predstavnicima SDA, nego novima, koji su se priključili u ime Bošnjaka dole, gospodin Konaković je iznio jedan prijedlog kao neko rješenje kako ga oni vide, ali smo ga bar dobili u pisanoj formi. Opet je to neka elektorska varijanta s nekim plutajućim pristupom", istakao je Čović.

Predsjednik HDZ-a naglasio je da se pregovori moraju nastaviti, ali da nije siguran ko će ih voditi.

"Ono što je najvažnije, svaki sastanak Palmer je počeo riječima 'moramo riješiti pitanje legitimnog predstavljanja hrvatskog naroda'. To je uspjeh koji nikad ranije nije postignut. Zato jedno veliko hvala njima, žao mi je što njihov trud nije urodio plodom", smatra Čović.

Dodao je da će se, ako Konaković i Radončić sazovu sastanak u narednih pet-šest dana, on odazvati.

"Mislim da je kapacitet SDA i HDZ-a besmisleno više stavljati, ako nismo to željeli uraditi za godinu i po. SDA je vrlo jasno pokazivala da ne želi, da želi status quo, tako su se i ponašali. Ova nova struktura ljudi koja je došla za sto uistinu je oplemenila tu dimenziju, jer da nisu došli, tvrdim da ne bismo ni sjedili vjerovatno jedan dan i razišli bismo se", rekao je Čović.

On je rekao da ga je iznenadila izjava visokog predstavnika, kojeg Republika Srpska ne priznaje, Kristijana Šmita, koja je stigla tokom prvog dana pregovora.

"Nadam se da on nije ništa loše mislio u toj izjavi. Da li je on i dao čak ili je neko drugi u njegovo ime? To smo prokomentarisali dole pred međunarodnim predstavnicima. Ja sam ih pitao čemu priča o tome da se izbori mogu organizovati dok mi pregovaramo o izbornom zakonu. To se nekog želi ohrabriti da se ništa ne dogovori, jer opet će imat te izbore po idealnom modelu za njih, da mogu birati i sebi i drugom", rekao je Čović.

Dodao je da je rekao međunarodnoj zajednici da je Centralna izborna komisija izabrana nezakonito i da postoji plan o budućim koracima.

"Napraviti plan koraka, jednog, drugog, trećeg ili četvrtog, za koji ja vjerujem da će i biti, pa ćemo onda opet zajedno u jednom zajedništvu Hrvatskog narodnog sabora doći u situaciju da kažemo da je hrvatski narod politički dobro organizovan, ne želimo da ga predvodi jedna osoba, jedna stranka, želimo pluralizam unutar hrvatskog bića, a ne da nam neko nudi modele pa kaže 'ako si ti kandidat, proći ćeš'. Ne, ja želim pet kandidata pa da prođe najbolji, kao što Bošnjaci imaju", rekao je Čović.