Čović najavio nove pregovore u Briselu: Idu samo predstavnici tri naroda

MOSTAR - HDZ BiH za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine trenutno ima pet kandidata, potvrdio je danas u Mostaru Dragan Čović, predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH kazavši kako bi konačni kandidat javnosti trebao biti poznat sutra.

"Vjerojatno ćemo se lako dogovoriti tko će biti kandidat. Malo nam je javnost nudila kandidate, malo su i neke stranke, malo i neke druge interesne skupine, ali vjerujem da ćemo sutra do kraja dana riješiti i tu enigmu. U svakom slučaju vjerujem da ćemo imati izvrsnog kandidata kojeg će podržati svi Hrvati u BiH", dodao je Čović.

Istakao je kako su željeli da veći dio kandidata na svim listama bude "osvježenje i mladost", naglasivši kako ove godine očekuje bolji izborni rezultat nego što je to bio prošli put.

Čović je poručio kako će početkom iduće sedmice razgovarati s komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem u Briselu.

"Ovoga puta ne na način da se pozivaju sve parlamentarne stranke, nego predvodnici tri konstitutivna naroda koji bi trebali dati odgovor na neka pitanja kada je u pitanju implementacija izbornih rezultata, proširenje, kandidatski status, odnosno politička atmosfera", pojasnio je Čović.

Smatra kako je prošlo vrijeme nametanja stava jednom konstitutivnom narodu koji po Ustavu treba biti jednakopravan.

Čović je apelovao na bošnjačke političke stranke da ne ulaze u projekte izbornog inženjeringa i biranja hrvatskog člana Predsjedništva, te delegata u domove naroda, jer će u protivnom imati jaču krizu u funkcionisanju institucija BiH u odnosu na ovu u posljednje četiri godine.

"Prošlo je vrijeme nametanja stava jednom konstitutivnom narodu koji po Ustavu treba biti ravnopravan i predstavljen kroz legitimne predstavnike. Ako neko želi da imamo još jaču krizu od one koju imamo posljednje četiri godine u funkcionisanju značajnog dijela vlasti u BiH, volio bih znati šta smo time dali", rekao je Čović. On je naveo da je ipak nemoguće spriječiti da Hrvatima drugi izaberu predstavnike ako brojniji narod naumi tako nešto uraditi. "Ako neko na svoje liste namjerava staviti Hrvate, a predstavlja Bošnjake, tome u nekim kantonima ne možete parirati", dodao je Čović. On je još rekao kako će Nikola Špirić za četvrtak zakazati hitnu sjednicu Doma naroda PS BiH na kojoj bi bila samo jedna tačka dnevnog reda, budžet. Na kraju je izrazio uvjerenje kako će biti "dovoljno pameti" da se nađu rješenja za zaštitu najranjivijih. (Agencije)