Čović pozvao na hitan prekid vatre u Ukrajini

SARAJEVO - Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović pozvao je na hitan prekid vatre u Ukrajini, solidarnost i dijalog.

"Kao dio ujedinjene evropske porodice, mir je kolektivno i trajno opredjeljenje naše zemlje. Uz razarajući razvoj događaja, invaziju i rat u Ukrajini, ponovo pozivamo na hitan prekid vatre, solidarnost i dijalog", napisao je Čović na Twitteru.

Uživo dešavanja o ukrajinsko-ruskoj krizi možete pratiti OVDJE.

As part of the united European family, peace is the collective and permanent commitment of our country. With devastating developments, invasion and war in #Ukraine, we call again for an urgent ceasefire, solidarity, and dialogue. @EUCouncil @EPP