Cvijanović: Cilj sankcija da se pomogne opoziciji

BANJALUKA - Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je da su sankcije SAD nametnute s jasnim ciljem da se pomogne opoziciji u Republici Srpskoj na narednim izborima, kao i da su najobičnije laži optužbe da SNSD ili političari iz ove stranke ruše Dejtonski sporazum, teritorijalni integritet ili da blokiraju institucije.

"To su fabrikacije, a uz to se dodaju i određene kvalifikacije za korupciju s jasnim ciljem da pomogne opoziciji na narednim izborima i da su to one teme koje treba plasirati u javnosti", rekla je Cvijanovićeva nakon sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a.

Cvijanovićeva je na konferenciji za novinare u Banjaluci rekla da je sve ovo podsjeća na davna vremena kada se strani faktor "obračunavao" sa političkim akterima ili sa ljudima u okviru Republike Srpske, kada su visoki predstavnici smjenjivali po 50 do 60 ljudi bez bilo kakvih dokaza, relevantnih pokazatelja i ponašali se kao najveći kršioci ljudskih prava.

"Ovo me podsjeća upravo na to vrijeme zato što sam u obrazloženjima našla more netačnih kvalifikacija lažnih stvari, podmetanja i slično. Milorad Dodik nije čovjek koga treba da brani SNSD, ali jeste predsjednik SNSD-a i ono što se govori za njega i da se daju određene kvalifikacije u ovom tekstu, u obrazloženju su apsolutno netačne", rekla je ona.

Cvijanovićeva je istakla da SNSD ima jasno profilisanu politiku.

"Mi znamo šta je međunarodni faktor, ali isto tako znamo šta može, a šta ne može da radi, odlično znamo da čitamo Ustav i da razumijemo šta su čije nadležnosti po tom istom Ustavu", poručila je Cvijanovićeva.