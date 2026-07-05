BiH

Cvijanović: Republika Srpska uspjela da dobije ravnopravan status

Cvijanović: Republika Srpska uspjela da dobije ravnopravan status
Foto: Srna | Cvijanović: Republika Srpska uspjela da dobije ravnopravan status
R.B.

TESLIĆ - Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH, istakla je da prisustvo savjetnika američkog predsjednika za duhovna pitanja Marka Bernsa komemoraciji Bratuncu pokazuje da je Republika Srpska uspjela da dobije ravnopravan status i da je izašla iz blokade gdje je istina bila samo ono što je plasirala jedna strana.

Cvijanovićeva je napomenula da je važno da i u ovakvim tužnim događajima postoje oni koji razumiju da su ljudi stradali zbog toga što su branili svoje domove, svoje kuće i što su željeli da imaju slobodu.

Ona je ocijenila da postoji poštovanje prema svim narodima, poštovanje za žrtve svih naroda i poštovanje za običaje, identitete, tradiciju i sve ono što je važno svakom narodu.

Cvijanovićeva je istakla da je Republika Srpska na tome zahvalna novoj američkoj administraciji koja, u veoma kratkom roku od nekoliko mjeseci, šalje dva svoja važna čovjeka, tijesno vezana za predsjednika SAD Donalda Trampa, da prisustvuju komemoracijama i da konačno budu ovdje sa srpskim narodom.

"To ne rade na način da je na štetu bilo kome drugom. I mi to poštujemo i cijenimo", rekla je Cvijanovićeva i podsjetila da je i na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH u Gradini bio specijalni izaslanik američkog predsjednika za borbu protiv antisemitizma Jehuda Kaplun.

Cvijanovićeva je izrazila nadu da će se i ostali ugledati na to.

"Mada, evidentno je odsustvo nekih drugih, koji su takođe trebali da se nađu na tim mjestima. Ali, polako", poručila je Cvijanovićeva, prenosi Srna.

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