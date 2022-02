Cvijanović: Sve osim dogovora u BiH je eksperiment

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da su u BiH održiva samo rješenja koja su dogovor domaćih aktera, a sve drugo je samo eksperiment.

"Nadam se da će svi u BiH i van nje to razumjeti", rekla je Cvijanovićeva za "Politiku".

Ona je istakla da je najmanje što se očekuje od političkog Sarajeva to da prestane sa destruktivnim aktivnostima prema Republici Srpskoj, što bi bilo dobro za novi početak.

Na pitanje da li nepoštovanje Ustava BiH može biti i povod da spoljni faktor preduzme određene korake, Cvijanovićeva je naglasila da Dejton jeste prekinuo oružane sukobe u BiH, ali je istovremeno definisao i ustavnopravni poredak na koji su pristale sve strane, a koji je i osnova za funkcionisanje BiH.

"Razlog zbog kojeg je BiH danas nefunkcionalna zemlja ne leži u dejtonskom ugovoru ili Ustavu koji je sadržan u njegovom 4 aneksu, već u gruboj i protivpravnoj reviziji tog sporazuma i centralizaciji onog što je Ustav predvidio da živi i funkcioniše kao decentralizovano. To je u velikoj mjeri narušilo povjerenje između konstitutivnih naroda i stvorilo ambijent u kojem ono što imamo u praksi ne odgovara onome što je propisao Ustav", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da se, u suštini, ta centralizacija najčešće odvijala putem međunarodnog intervencionizma, u skladu sa političkim željama samo jednog konstitutivnog naroda, na štetu ostala dva.

"Dešavala se neustavna transformacija dejtonske BiH, rušeći sve principe i unutrašnjeg i međunarodnog prava", rekla je predsjednik Srpske.

Ona ističe da danas postoji paradoksalna situacija da pojedine zemlje sankcionišu i za navodno rušenje ustavnog poretka optužuju one koji brane Ustav i pozivaju na dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma, a ohrabruju i podržavaju one koji taj sporazum razgrađuju.

"Uz to, vodi se opsežna kampanja protiv Republike Srpske gdje se plasiraju laži o navodnom ratnom sukobu, o secesiji, rušenju Dejtona i slično", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je za ekonomski napredak potrebna politička stabilnost i daleko više međusobnog uvažavanja.

"Međutim, čini se da već odavno političko Sarajevo emituje maligni uticaj koji se loše odražava, kako na situaciju u BiH, tako i na odnose sa susjednim zemljama. Tu se neprestano nastoji da se uspostavi dominacija jednih nad drugim u BiH, ali se i neprestano dijele lekcije susjednim zemljama ili se prizivaju sankcije i kroz međunarodne kanale šire laži o drugima sa kojima žive", rekla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, posebno je problematično nastojanje političkog Sarajeva da blokira strateške projekte koje zajedno realizuju Republika Srpska i Srbija, poput izgradnje hidroelektrane "Buk Bijela" i aerodroma u Trebinju.

"Sve su to loši signali i stanje je poprilično bolesno. Republika Srpska je uvijek imala konstruktivan odnos prema svim projektima koji vode napretku, bilo da je riječ o Federaciji BiH ili o zemljama okruženja i nikada nam ne bi palo na pamet da bilo šta blokiramo", poručila je predsjednik Srpske.

Kada je riječ o inicijativi "Otvoreni Balkan", Cvijanovićeva je rekla da je to odlična perspektiva za cijeli region i da je sigurna da bi korist od uklanjanja barijera imali kako privreda tako i građani.

"Ako je cijela Evropa profitirala od otvorenih granica, ukrupnjavanja tržišta i infrastrukturnog povezivanja, zašto ne bismo bili dovoljno pametni da to primijenimo na našem prostoru. Mislim da je računica vrlo jednostavna i da takva inicijativa širom otvara vrata intenzivnoj saradnji, a samim tim i bržem razvoju naših ekonomija", rekla je predsjednik Srpske.

Cvijanovićeva je dodala da u bliskoj budućnosti ne vidi šansu da se ovaj prostor nađe u članstvu EU, ali vidi u regionalnom ekonomskom povezivanju, jer bi ga sve to zajedno učinilo i jačim i sposobnijim da uđe u EU kad do toga dođe ili ako do toga jednom dođe.

Na pitanje kako ocjenjuje političko polarizovanje stavova predsjednika i premijera Hrvatske Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića, Cvijanovićeva je rekla da ne bi ulazila u unutrašnje odnose različitih aktera na političkoj sceni Hrvatske niti bilo gdje drugdje.

"Njih su birali njihovi građani i njima polažu račune, a ono što me jedino interesuje, bilo da je riječ o neposrednom okruženju ili ostatku svijeta, jeste koliko razumiju suštinu problema u BiH i da li je ono što čine u korist ili štetu naših napora da ovdje konačno napravimo ambijent u kojem će se svi osjećati politički komotno da bismo mogli da se posvetimo razvoju", rekla je ona.

Prema njenim riječima, i sve dok bilo ko izvan BiH zagovara poštovanje Dejtonskog sporazuma i punu ravnopravnost svih konstitutivnih naroda u BiH u skladu sa Ustavom i smatra da se on može mijenjati samo voljom svih - tu nema ničeg spornog.

U osvrtu na nedavnu posjetu Sjevernoj Makedoniji, Cvijanovićeva je ocijenila da je ona bila veoma uspješna, kako u pogledu dodatnog jačanja veza sa srpskom zajednicom, tako i u domenu unapređenja institucionalne i privredne saradnje sa tom zemljom.

"Imala sam priliku da razgovaram sa predsjednikom Stevom Pendarovskim, gradonačelnikom Kumanova, rukovodstvom Privredne komore kao i sa predstavnicima srpskog naroda i naših udruženja u toj zemlji", navela je predsjednik Srpske.