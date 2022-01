Cvijanović: Turkovićeva je živi dokaz razloga za neuspjeh BiH

BANJALUKA - Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, govoreći o najnovijem potezu ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Bisere Turković, koja je uputila note i žalila se da će prisustvo predstavnika Srbije, Rusije i Kine na obilježavanju Dana Republike ugroziti prijateljske odnose BiH s tim zemljama, u intervjuu Srni je rekla da je to licemjerno, jer ona i njene stranačke kolege već godinama rade sve što mogu da se odnosi s tim zemljama pokvare, i ne rade to samo za svoj račun.

Što se tiče Turkovićeve, naglasila je Cvijanovićeva, ona inače ne poštuje Ustav i činjenicu da ministar ne kreira spoljnopolitičke stavove, već to radi Predsjedništvo BiH, a ministar ih samo provodi i ovo njeno pisanije nije jedini primjer.

Ona je podsjetila da je isto tako besramno i samostalno pisala i ministru inostranih poslova Izraela, bezočno lažući da su SNSD i HDZ BiH protiv negiranja Holokausta, a brojni su takvi i drugi primjeri.

Cvijanovićeva je ocijenila da je Turkovićeva kao eksponent jedne politike živi dokaz razloga za neuspjeh BiH.

Na pitanje da li očuvanju zajedničkih institucija BiH doprinose najave poput one koju je uputio ministar odbrane u Savjetu ministara Sifet Podžić o pokretanju postupka protiv pripadnika Oružanih snaga BiH koji su prisustvovali obilježavanju Dana Republike, predsjednik Republike je naglasila da oni u Sarajevu uporno rade na razgradnji svega što je zajedničko, a kad se nešto razgradi onda su im svi drugi krivi, samo nisu oni.

"Svi oni znaju da za suživot treba mnogo, mnogo više nego što su oni kadri pokazati i činiti. Zato i smatram da je u njihovim rukama sudbina BiH, a silom se ne može ništa napraviti. Koliko znam, pripadnici Oružanih snaga BiH nisu bili na dužnosti, i pretpostavljam da su kao građani Republike Srpske sami odlučili kojoj manifestaciji da prisustvuju, a kojoj ne", Cvijanović.

"Sudbina BiH zavisi od bošnjačke politike"

Predsjednica RS je istakla da sudbina BiH najviše zavisi od ponašanja bošnjačkih političkih predstavnika i njihove politike.

Na pitanje može li se naći rješenje za BiH, predsjednica Srpske je istakla da što se nje tiče može.

"Sudbina te zemlje najviše zavisi od ponašanja bošnjačke politike. Ako je to odsustvo dijaloga ili stalna mržnja kojom nas zasipaju, uzurpacija zajedničkih institucija ili nasilna centralizacija, onda ja ne vidim da tu ima neke šanse. U suprotnom, vidim i vjerujem da je moguće onda kad niko nikoga ne bude maltretirao, vrijeđao i nametao svoju volju. Vjerujem da Srbi, Hrvati, Bošnjaci i svi drugi građani mogu imati dobar zajednički život, a pretpostavka za to je prvo iskren dijalog jer dogovor kuću gradi, a ne sila, niti mržnja", naglasila je predsjednik Srpske.

S obzirom na činjenicu da su iz Sarajeva ponovo stigle brojna negativna reagovanja na obilježavanje Dana Republike, posebno na svečani defile pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, predsjednik Republike je podsjetila da se taj defile organizuje već godinama, sastavni je dio svečanosti i nešto što građani Republike Srpske najviše iščekuju.

"Prema broju okupljenih ljudi jasno se vidi kakav je odnos građana. Niti se time ko provocira, niti se kome prijeti, kako to komentarišu u Sarajevu. Mi smo ponosni što je naša policija danas bolje opremljena i ima daleko bolje uslove za rad nego ranije. Valjda tome teže sve policije svijeta, a mi ne možemo biti izuzetak samo zato što se to ne sviđa političkom Sarajevu ili zato što oni misle da policiju treba centralizovati da bi bila pod kontrolom upravo tog Sarajeva", naglasila je Cvijanovićeva.

Na pitanje kako komentariše tvrdnje pojedinih bošnjačkih političara da zbog svečanog defilea pripadnika MUP-a Republike Srpske Bošnjaci ne mogu mirno da spavaju, Cvijanovićeva je odgovorila da je to čisti bezobrazluk koji služi dizanju tenzija.

"Pripadnici MUP-a su imali defile u funkciji proslave Dana Republike. Isti ti pripadnici MUP-a su svakog svog radnog dana u funkciji zaštite građana Republike Srpske i njihove imovine, a to znači i Bošnjaka koji ovdje žive i njihove imovine. I nikada niko u MUP-u ili drugim institucijama Republike Srpske nije u tom pogledu pravio bilo kakvu razliku, niti će je praviti, niti je smije praviti", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je poručila da ni Bošnjaci, ni Hrvati, ni bilo koja nacionalna manjina ne treba da brine, jer su svi oni ravnopravni građani Republike Srpske, bez obzira na vjeru, naciju ili bilo koje drugo opredjeljenje i to je imperativ.

Što se tiče incidenata i provokacija koji su tokom praznika zabilježeni protiv lica nesrpske nacionalnosti, predsjednik Republike je rekla da počinioce treba sankcionisati u skladu sa zakonom.

"Džaferovićeva izjava - odvratna i teška uvreda"

Na konstataciju da je jedna od najradikalnijih reagovanja iz Sarajeva bila izjava bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića, u kojoj je obilježavanje Dana Republike uporedio sa godišnjicom "Kristalne noći", a učesnike svečanog defilea s nacističkim odredima smrti i da li su to poruke suživota i tolerancije, Cvijanovićeva je odgovorila da i takve treba sankcionisati, te da je to odvratna izjava i teška uvreda, koju je izrekao očito nepopravljivi ekstremista.

"Upravo Džaferović, zbog svoje ratne prošlosti, o kojoj pričaju i državnici iz okruženja, ima najmanje prava da bilo koga žigoše. Ko su bili nacisti i njihovi pomagači - zna se. Ko je bio Džaferović u prethodnom ratu, takođe se zna. On nakon svega toga na najbrutalniji način vrijeđa pripadnike srpskog naroda, a onda očekuje da svi fino zajedno živimo", istakla je predsjednik Srpske u intervjuu Srni.

Ona je konstatovala da je Džaferović čovjek mržnje, isključivosti i zla i ne može se od takvog očekivati nešto dobro.

"Nadam se da će ove ambasade, EU i ostali osuditi tu izjavu, koje se inače utrkuju da za bilo šta prozovu imenom i prezimenom nekog iz Republike Srpske, a kad neki bošnjački političar kaže tako odvratnu stvar, onda ne prozivaju već apeluju na sve da budu fini. Ali, ta Džaferovićeva uvreda, osim za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, uvreda je i za sve ljude koji su kao civili, uključujući i djecu i omladinu, učestvovali u defileu, ali i za sve one koji su masovno, na ulicama svih naših gradova i opština, proslavili Dan Republike", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da su sad naši političari bezobrazni kao taj Džaferović, onda bi mogli reći da i u Republici Srpskoj s pravom strahuju od takvog Džaferovića, i to s razlogom.

"Mogli bi reći i da je ovdje građane bilo strah i kada je, primjera radi, 2015. godine britanski Bi-Bi-Si objavio članak u kojem je nazvao BiH 'kolijevkom modernog džihadizma', ili kad smo čitali po stranim medijima koji je sve crni terorista imao dokumente BiH, ili koliko je takvih protutnjalo kroz kampove za obuku u BiH, ili da je municija proizvedena u BiH korištena u terorističkim napadima u svijetu, ili da je BiH zemlja s najviše učesnika na stranim ratištima po glavi stanovnika u Evropi", podsjetila je Cvijanovićeva.

Ali, dodala je Cvijanovićeva, to su zabranjene teme, očito da ne bi upoređivali kad je koga više bilo strah i zbog čega.

"Bitno je da taj opaki Džaferović misli da može policiju, djecu, omladinu, poštare, medicinare, sportiste i sve druge učesnike defilea porediti s nacistima i da će oni i drugi građani Republike trpiti taj teror", naglasila je predsjednik Republike Srpske.

Okupljanje u Briselu već oprobani recept s ciljem privlačenja međunarodne pažnje

Upitana da prokomentariše okupljanje Bošnjaka u Briselu odakle je, pored raznih osuda u vezi s obilježavanjem Dana Republike, upućena i poruka da u BiH, kako kažu, ima mjesta za sve, a da li je tako i u praksi, predsjednik Srpske je ocijenila da su ti skupovi, kao i galama iz Sarajeva u funkciji privlačenja međunarodne pažnje, te da je to oprobani recept.

"Vidim da je tamo bilo i par evroparlamentaraca, ali njima je očito bilo važno da pomenu Rusiju, Kinu, pa i Mađarsku. Pojma oni nemaju šta su stvarni problemi u BiH, niti ih to interesuje. Što se tiče te poruke da u BiH ima mjesta za sve, to jeste dobra poruka. Čekamo da nam to i pokažu u praksi.

Jedino što smo do sada čuli ili vidjeli od političkog Sarajeva je mržnja, prizivanje sankcija što iz OHR-a, što iz stranih zemalja, huškanje pravosuđa da se politički obračunava s institucijama i političarima iz Republike Srpske, svojatanje BiH, privatizaciju njenih zajedničkih funkcija, kao i tešku nacionalističku radikalnu retoriku njihovih predstavnika", ukazala je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, za promjenu, bilo bi dobro napraviti prostor za sve, jer je tako i zamišljena BiH prije nego što je počela ta uzurpacija.