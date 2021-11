Dejton sličan Kutiljerovom planu koji je Izetbegović odbio

BANJALUKA, SARAJEVO - Dejtonska struktura BiH najsličnija je Kutiljerovom planu iz februara 1992. godine, koji je Alija Izetbegović, predratni predsjednik BiH, odbio jer je od nekih međunarodnih faktora dobio obećanje da će Bošnjaci dobiti rješenje koje će biti povoljnije za njih.

Radomir Lukić, profesor koji je bio i učesnik dejtonskih pregovora, za "Nezavisne" je potvrdio da su i Kutiljerov plan, ali i Oven-Stoltenbergov plan bili jako slični rješenju koje je postignuto u Dejtonu, ali da Vens-Ovenov plan nije predviđao postojanje Republike Srpske.

Inače, prije nekoliko godina je grupa novinara na jednom zatvorenom sastanku s hrvatskim članovima delegacije u Dejtonu upoznata s njihovim viđenjem dejtonskih pregovora... Kako kažu predstavnici hrvatske delegacije, tokom pregovora o formiranju FBiH Amerikanci su obećali Franji Tuđmanu da će, ako Hrvati prihvate savez s Bošnjacima, nakon vojnog poraza Vojske RS cijela BiH biti kantonizovana po uzoru na FBiH. Prema njihovom viđenju, Amerikanci su tada obmanuli Tuđmana jer su, kako kažu, znali da će RS biti uvažena jer su na tome insistirali Evropljani, a posebno Francuzi.

Inače, zanimljivo je i da je tada Slobodan Milošević, predsjednik Srbije, kao znak dobre volje prema Hrvatskoj i Tuđmanu odlučio da hrvatskoj komponenti FBiH pokloni Podmilačje, kod Jajca, jer je smatrao da to katoličko svetište nema veliki značaj za Srbe, ali ima za Hrvate.

Lukić za "Nezavisne" kaže da nema saznanja o pregovorima koji su vođeni između Hrvata i Amerikanaca, ali tvrdi da je već tada svima bilo jasno da Republiku Srpsku neće biti moguće ukinuti.

"Sve da im i jesu obećali kantonizaciju BiH, to nije moglo da bude realizovano jer je RS već tada bila faktum i to se nije moglo izbrisati", kaže on.

Zanimljiva su i razmišljanja Amerikanaca o Dejtonu koja su objavljena u tajnim dokumentima koji su deklasifikovani deset godina nakon Dejtona. U pripremi za Dejton, u američkoj dokumentaciji je navedeno da će Republika Srpska morati amandmanima izmijeniti svoj ustav, kako bi on bio u skladu s dejtonskim principima. To je zanimljivo jer se iz toga može zaključiti da su Amerikanci, u vrijeme kad su se javno deklarisali da je RS nastala u Dejtonu, u tajnim prepiskama de fakto i de jure priznali kontinuitet RS time što nisu tražili novi ustav RS, već su prihvatili Ustav iz 1992. godine, koji je i danas na snazi. Naime, svako ko ode na sajt Narodne skupštine RS može se uvjeriti da je zvanični Ustav RS usvojen 28. februara 1992.

Za Lukića je ovo bio potpuno prirodni razvoj događaja i ne predstavlja nikakvo iznenađenje da su SAD prihvatile Ustav RS iz 1992. godine.

"Na unutrašnjem planu BiH je doživela pravnu revoluciju jer je njena unutrašnja struktura bila izmenjena na način koji nije bio predviđen njenim ustavom iz 1974. godine", rekao je on.

Na pres-konferenciji koju je juče tim povodom održao, Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a, rekao je da je RS u Dejtonski sporazum unijela svoju zemlju, teritoriju, svoj narod i vlast, te da samo želi da se zadrže dejtonski principi. On je rekao da se srpsko rukovodstvo zalagalo za nezavisnu RS, ali da je u Dejtonu prihvatila okvir koji je uspostavio RS kao jednu od strana i definisao nadležnosti koje pripadaju zajedničkom nivou i one koje pripadaju entitetima, ali da su kasnije visoki predstavnik i tri strane sudije u Ustavnom sudu BiH degradirali Dejtonski sporazum nasilnim putem. Dodik je rekao da ovih dana prijete sankcijama, ali da je došlo vrijeme da se RS prestane plašiti sankcija.

Naglasio je da mu je drago da i u opoziciji slično razmišljaju te je pozvao predstavnike opozicije da zakažu sastanak na koji je spreman da se odazove.

Govoreći o BiH, naglasio je da je to zemlja koja je postala zapadna kolonija u Evropi i pozvao je druga dva konstitutivna naroda na unutrašnji dogovor bez stranaca, koji bi bio zasnovan na dejtonskim rješenjima.

Željka Cvijanović, predsjednica RS, naglasila je da se RS bori za očuvanje i vraćanje svojih ustavnih nadležnosti i naglasila da one moraju da budu tamo gdje je to Ustavom predviđeno, prenosi Srna.

Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine RS, rekao je da parlament ne radi ništa protivustavno, niti nezakonito, već da samo poštuje Dejtonski sporazum.

Radovan Višković, predsjednik Vlade RS, naglasio je da je budućnost BiH u poštovanju Ustava i Dejtonskog sporazuma. On je naglasio da je u BiH došlo krajnje vrijeme da se sjedne i dogovara o budućnosti naroda na ovim prostorima.

Iz SDA su saopštili da je jedna od najvažnijih odredaba Dejtona činjenica da je potvrđena država BiH i da je Dejtonom dato pravo BiH da se na državni nivo prenesu dodatne nadležnosti kao što su SIPA, UIO, Oružane snage i druge agencije.

Podsjećanja radi, Dejtonski sporazum potpisan je u američkoj vojnoj bazi u blizini grada Dejtona, nakon maratonskih pregovora koji su trajali tri sedmice tokom novembra 1995. godine.