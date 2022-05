Detalji optužnice za "Dobrovoljačku": Zarobljenicima izbijali zube, od batina gubili svijest

SARAJEVO - Pripadnici JNA koji nisu ubijeni tokom napada u tadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu razoružani su, zarobljeni i mlaćeni kundakom puške, šakama, nogama, opasačem zamotanim oko ruke, i to po cijelom tijelu, a naročito po glavi, leđima i bubrezima. Izbijani su im zubi i padali su u nesvijest.

Zaključuje se to iz optužnice koja je potvrđena protiv Ejupa Ganića, tadašnjeg člana Predsjedništva RbiH, i još devetorice optuženih.

Optužnica je, kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama", potvrđena i protiv Zaima Backovića, kao člana Operativnog štaba Teritorijalne odbrane (TO) RBiH, Hasana Efendića, kao komandanta Republičkog štaba TO BiH, Hamida Bahta kao komandanta Opštinskog štaba TO Stari Grad Sarajevo, te Fikreta Muslimovića, kao načelnika bezbjednoti u Republičkom štabu TO BiH.

Optuženi su Jusuf Pušina, kao pomoćnik ministra unutrašnjih poslova RBiH i načelnik Štaba MUP-a RBiH, Bakir Alispahić, kao načelnik Centra službi bezbjednosti Sarajevo i član Štaba MUP-a RBiH, Enes Bezdrob, kao načelnik SJB Stari Grad, Ismet Dahić, kao komandir Policijske stanice Stari Grad, i Mahir Žiško, kao načelnik Biroa za istraživanje ratnih zločina.

Ganić je, kako ga terete, postupao suprotno odluci Predsjedništva BiH od 27. aprila 1992. godine i dogovoru od 3. maja te godine, a koji se odnose na mirnu evakuaciju vojnika i civila zaposlenih u bivšoj JNA.

"U više navrata protivio se dogovoru o mirnoj evakuaciji kolone JNA, da bi koristeći autoritet i uticaj koji je imao na rukovodni kadar Štaba TO RBiH, iako je znao da nije bio ovlašten mijenjati odluke, podstrekao rukovodni kadar TO RBiH, među kojima i Zaima Backovića, da naredi pripadnicima TO da napadom presjeku i zaustave kolonu JNA", navodi se u optužnici.

Ganić je, dodaje se, saopštio mirovnim snagama UN-a i rukovodnim starješinama Štaba TO RBiH da dogovor o mirnoj evakuaciji ne važi, znajući da može doći do ubistava, ranjavanja i nečovječnog postupanja prema licima iz kolone. Potom dolazi do napada, a oni koji su preživjeli su brutalno mučeni - udarani po glavi, leđima i bubrezima...

"Nanesene su im vidljive povrede po tijelu u vidu krvnih podliva, izbijenih zuba i rasjekotina, dok su neki od njih od zadobijenih udaraca gubili svijest. Odnos prema svim zaroboljenim pripadnicima JNA bio je ponižavjući. Neke od njih su tjerali da se skinu u donji veš, a potom su im nanošeni snažni tjelesni i duševni bolovi i patnja. Potom su zarobljeni pripadnici JNA organizovano sprovedeni do zgrade DTV 'Partizan', gdje su fizički i psihički zlostavljani", ističe se u optužnici.

Backović je optužen da je putem radio-veze naredio pripadnicima TO RBiH da kolonu napadnu i zarobe sva lica u njoj, te je to naređenje izvršeno, pa su pripadnici TO prvo uz pomoć vatrogasnog vozila presjekli kolonu, a potom u obilježenom sanitetskom vozilu ubili i ranili više lica.

Bahtu terete da je, uz ostalo, organizovao i naredio podređenim pripadnicima TO da preživjele zarobljene civile i vojnike organizovano sprovedu i zatvore.

Hasana Efendića terete da je, između ostalog, prisustvovao ispitivanju pojedinih zarobljenika, kao što je jedan pukovnik, prema kojem je bio naročito drzak.

Pukovniku je, dodaje se, između ostalog rekao: "Gdje si, četniče, pi..a ti materina, je..ću ti četničku majku, sada si u našim rukama i nema ti više spasa".

Fikret Muslimović optužen je da nije preduzeo korake iz svoje nadležnosti da identifikuje one koji su ubijali i ranjavali.

Bezdrob i Dahić optuženi su da su, između ostalog, propustili da obezbijede mjesto zločina, te su tijela pojedinih ubijenih tu ostala nekoliko dana, kao i da u dnevniku događaja nisu napad na kolonu.

U optužnici se navodi da je Žiško, sa drugim pripadnicima Biroa za istraživanje ratnih zločina, zlostavljao zaroboljene, uključujući i pukovnika kojeg su ispitivali neprekidno dva dana.

"Njemu su ispred očiju držali reflektor s jakom svjetlošću, pri tome ga udarajući na razne načine i tjerajući ga da da lažnu izjavu, te mučenje snimali video-kamerom, a usljed čega je on privremeno izgubio vid", navodi se u optužnici.

Optuženi

Ejup Ganić

Zaim Backović

Hasan Efendić

Hamid Bahto

Fikret Muslimović

Jusuf Pušina

Bakir Alispahić

Enes Bezdrob

Ismet Dahić

Mahir Žiško