"Doboj važan centar za Republiku Srpsku"

DOBOJ - Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH Doboj i lider SNSD-a sumirao je godinu na izmaku sa rukovodstvom Doboja, a saradnju sa ovom lokalnom zajednicom je okarakterisao da ne može biti bolja.

"Došao sam ovdje da sa svojim prijateljima, gradonačelnikom, njegovim timom, saradnicima, našim ljudima iz SNSD-a popričamo o tome šta smo ostavili iza sebe i šta planiramo u idućoj godini. Red je to na samom kraju godine, a naravno i da razmijenimo čestitke za predstojeće praznike ukoliko ne budemo u prilici da se vidimo", izjavio je Dodik, te dodao da je Doboj važan centar RS.

"Drago mi je što iza sebe ostavljamo niz završenih objekata i projekata, i sa ljudima koji ostavljaju iza sebe te projekte svakako je ugodno razgovarati i o tome šta činiti u idućoj godini.

U idućoj godini nas čeka dosta projekata, rekonstrukcija mreža magistralnih puteva, moramo da završavamo ranije započete objekte kao što je sportska dvorana, da otpočnemo izgradnju administrativnog centra. Ono što je ključno pitanje jeste nastavak dalje izgradnje auto puta, za što vodimo pregovore i mislimo da ćemo u narednih par mjeseci doći do ugovora koji će obezbijediti preduslove za izgradnju dionice odavde, od Johovca pa dalje prema Modriči, a razgovaramo i o dionicama koje će pokriti dio od Rače do Bijeljine, i da taj spoj se napravi kroz Brčko Distrikt", kaže Dodik.

Jedan od važnih projekata, kaže Dodik koji slijedi u 2022. gdje će Doboj opet biti u centru pažnje je gasifikacija RS, odnosno izgradnja gasovoda sa ruskim partnerima.

"Treba u narednih nekoliko godina, tri do četiri, očekivati da će Doboj imati svoju internu mrežu gasifikacije gdje će dobiti najjeftiniji energent. Bez obzira na sadašnje stanje na tržištu, jedine izvjesne količine energenata i stabilnih poznatih do danas jeste gas koji se računa da može da zadovolji za budućih nekoliko stotina godina potrebe čovječanstva, tako da je sasvim logično da gradimo gasovod koji će omogućiti industriji, a i stanovništvu ovog kraja ovde jeftinije energetske izvore", rekao je Dodik.

Pored svih državničkih obaveza, kaže Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja, predsjednik Dodik je našao slobodno vrijeme da posjeti Doboj, da analiziramo sve što smo radili u proteklom periodu.

"A puno je toga, ja vjerujem da ovaj press bi trajao dugo kada bi sve nabrajali. Ali moram istaknuti najznačajnije projekte, a to je izgradnja bolnice koja je već u poodmakloj fazi, završeni su svi građevinski radovi. U ovom momentu se rade instalacije, unutrašnji radovi. Pored toga projekti zbrinjavanja alternativnog smještaja, 134 stambene jedinice rješavamo do maja naredne godine, izgradnja fiskulturne sale zahvaljujući predsjedniku Dodiku i predsjedniku Vučiću, pri Medicinskoj školi koja sljedeće godine proslavlja 70 godina, i svih tih 70 godina nije imala fiskulturnu salu. To je nešto što je kapitalno za grad Doboj. Izgradnja centra za djecu sa posebnim potrebama u Velikoj Bukovici pri školi 'Milan Rakić', tako da su to sve stvari koje su suštinske za građane Doboja", kazao je Jerinić.