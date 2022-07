Dodik: Ako žele radikalizaciju, neka Šmit donosi odluke

U Briselu su održani odvojeni sastanci lidera SNSD-a Milorada Dodika, HDZ-a BiH Dragana Čovića i SDA Bakira Izetbegovića sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem.

Na stolu - Izborni zakon, pravosuđe, zakon o sukobu interesa i javne nabavke.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je nakon sastanka da je Varhelji pokazao napor da se razumiju zaključci Evropskog savjeta u vezi kandidatskog statusa Ukrajine i Moldavije, i da za BiH pokušavaju da nađu način rješavanja pitanja izbornog zakonodavstva.

"Komesar Varhelji je zainteresovan za evropski put BiH", rekao je Dodik za RTRS.

Dodik je istakao da u Briselu nema razumijevanje za pitanje vladavine prava i pitanje statusa Kristijana Šmita.

"Neću to da prihvatim. Imamo Kristijana Šmita kojeg niko nije izabrao i koji se lažno predstavlja kao visoki predstavnik. I mi kao pričamo o vladavini prava. On donosi neke odluke i mi to nećemo prihvatiti, ni poštovati. Јasno sam to rekao komesaru Varheljiju", naveo je Dodik.

Naveo je da ako neko želi radikalizaciju, neka onda Šmit donosi odluke.

Dodik je naglasio da ne vidi efekat posljednjeg dogovora iz Brisela.

Naveo je da je prioritet usvajanje zakona o javnim nabavkama i rješavanje problema funkcionisanja sudstva u BiH.

"Ali potreban je konsenzus oko tih pitanja. Spreman sam da radim na tome", poručio je Dodik.

Dodik je istakao da EU dozvoljava antiustavno ponašanje predsjednika SDA Bakira Izetbegovića.

"On je odbio zajednički sastanak sa Čovićem, Varheljijem i sa mnom. On nije htio da razgovaara sa predstavnicima konstitutivnih naroda. A BiH je sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda i tako je u Ustavu- Izetbegović je ponaša antiustavno", naveo je Dodik.