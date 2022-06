Dodik: Bez kandidatskog statusa, dogovor iz Brisela mrtvo slovo

​BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će, ukoliko BiH sutra ili za 10 dana dobije kandidatski status za članstvo u EU, biti ispunjeno sve što je usmeno dogovoreno na nedavnom sastanku u Briselu sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom, ali da u suprotnom sve to ostaje mrtvo slovo na papiru i više se neće baviti time.

On je istakao da je dobra namjera Mišela bila da se vidi položaj BiH kada je u pitanju dobijanje kandidatskog statusa za članstvo u EU.

Dodik je za RTRS večeras podsjetio da su inicijative za dodjeljivanje kandidatskog statusa BiH pokrenuli i predsjednik Slovenije Borut Pahor, Hrvatske Zoran Milanović, da podršku daju i premijer Mađarske Viktor Orban, a da je tu i Srbija koja podržava ovaj proces.

Srpski član Predsjedništva BiH naveo je da je opšta ocjena na sastanku bila da se BiH nije kretala na putu ka EU, a da su Srbi najčešće pominjani kao krivci.

Dodik je rekao da je u Briselu iznio stav da treba dogovoriti rješenja za svih 14 preporuka Evropske komisije, pa tek onda pristupiti njihovom usvajanju, ističući da dok sve nije dogovoreno, ništa nije dogovoreno.

"Neki iz Sarajeva smislili su podvale da se izdvoje tri laka pitanja i da se ona riješe, a da ostalo čeka, možda za 10 godina ili nikad", rekao je Dodik ističući da se među 14 preporuka nalaze i one da je neprihvatljivo da visoki predstavnik bude u BiH ako zemlja ima kandidatski status, te da treba riješiti pitanje sudija Ustavnog suda BiH.

Ne sporeći saglasnost o nekim tačkama, Dodik je rekao da se iz principa to ne može rješavati dok se ne riješe pitanja za koja je zainteresovana Republika Srpska, a jedno od njih su sudije Ustavnog suda BiH.

"Nije da nećemo da odlučujemo, hoćemo da se dogovaramo", poručio je Dodik.

On je naveo da se u Briselu pojavilo nešto što je dva-tri dana egzistiralo kao neki dokument i što je njegovim saradnicima pročitano telefonski.

"Na sastanku je to dato na engleskom, tek kasnije prevod. Počelo se sa jakim zahtjevima za to, a Mišel je rekao da to njemu treba da pred Evropskim savjetom već sutra može da kaže da postoji dogovor", objasnio je Dodik.

On je ponovio da stoji iza toga da, bez obzira što u Briselu ništa nije potpisano, ukoliko BiH dobije kandidatski status, treba završiti nekoliko stvari u vezi sa tri zakona koji se spominju.

"Završićemo, dajte nam status kandidata i završićemo u prvom mjesecu", izjavio je Dodik, ističući ako ne bude kandidatskog statusa, sve o čemu je pričano u Briselu, ne važi ništa.

Srpski član Predsjedništva istakao je da kandidatski status podrazumijeva da politički akteri u BiH mogu sami rješavati određena pitanja, bez intervencionizma, koji je do sada bio prisutan.

"Kandidatski status BiH je prednost i za Republiku Srpsku jer to podrazumijeva jačanje vladavine prava, a to znači Ustav, poštovanje Ustava. U tome vidimo neke svoje akcije, kretanja", rekao je Dodik i dodao da je u Briselu rečeno da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri naroda.

Dodik je naglasio da ako BiH ne dobije kandidatski status za članstvo u EU zajedno sa Ukrajinom, da je to onda podvala BiH, uz postavljeno pitanje po kojem to kriterijumu Ukrajina može može dobiti kandidatski status.

"Da li su to geopolitičke razmirice? Pa i ovde se više od 20 godina vrše geopolitičke razmirice. Mrcvarite nas svih tih godina, rušite nam Ustav i Dejtonski sporazum i to objašnjavate onako kako vi hoćete i na kraju nam kažete da nismo sazreli da budemo kandidat", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, status kandidata za članstvo u EU puno ne znači, ali se njime zemlja drugačije pozicionira.

On je ocijenio da Evropa dolazi u situaciju određenih vrsta izazova, jer je NJemačka već potrošila 60 odsto zaliha gasa za zimu, francuski predsjednik Emauel Makron izgubio je parlamentarnu većinu, dok u SAD prema anketama "dobija Trampova grupacija", a to izgleda Bošnjaci ne vide.

Kada je u pitanju nastup političkih predstavnika na sastanku u Briselu, Dodik je rekao da su muslimani bili jedinstveni, da Hrvata nije bilo, ali da nije postojalo jedinstvo srpske strane zbog pokušaja opozicije da vodi predizbornu kampanju.

Prema njegovim riječima, nakon što je rekao da je spreman da potpiše ponuđeni dokument ako BiH dobije kandidatski status, predsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je da prihvata predloženo, ali da neće da potpiše.

"Onda sam rekao da neću da potpišem, ako neće svi", objasnio je Dodik i dodao da je rekao da ne želi da potpiše sa Borenovićem jer se radi o dokazanom kriminalcu, navodeći kao primjer mahinacije u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH na čijem je čelu kadar PDP-a.

"Ako misli da ne govorim istinu, neka me tuži. Zašto to nije uradio od Brisela do danas? Zato što za da govorim istinu", konstatovao je Dodik.

On je podsjetio da je u ponuđenom dokumentu bilo napisano da se podržavaju sankcije Rusiji, što nije želio da potpiše uprkos velikim pritiscima.

"Rekao sam da ne može i onda se našlo rješenje da se rezolucija prima k znanju, što se znalo i prije odlaska u Brisel. Onda smo izdvojili svoje mišljenje, ne možemo da prihvatimo sankcije Rusiji", dodao je Dodik.

Za tvrdnje opozicije da je prihvatio predložena rješenja, Dodik je rekao da su laž i da u politici mora postojati dostojanstvo.

"Nisam istrajavao na lažima, laži Borenovića, Trivićke ne služe da bi se neko uvjerio u tu laž, nego da se ne vjeruje ni u šta", istakao je Dodik.

Ocijenivši da se radi o britanskom konceptu zasnovanom na pričama o kriminalu i korupciji, Dodik je podsjetio da nije osuđen ni za šta, a da jedini koji ima presudu donijetu u političkom procesu jeste bivši lider PDP-a Mladen Ivanić.

Govoreći o odsustvu lidera HDZ BiH na sastanku u Briselu, Dodik je rekao da je Čović prihvatio poziv da prisustvuje sastanku predstavnika političkih partija, ali da je nakon što su pozvani članovi Predsjedništva BiH, odustao.

"Čović je bio u Briselu, ali nije bio za stolom. Smatram Čovića ozbiljnim čovjekom, veoma teške poslove radi, koristan je za svoj narod, ne dozvoljava majorizaciju koja je na svakom koraku prisutna", istakao je Dodik, ocijenivši da je sve to smišljeno u Sarajevu jer se znalo da Čović neće doći ako dođe Predsjedništvo.

BiH je potreban unutrašnji dogovor

Dodik je izjavio večeras da je odnos Turske i njenog predsjednika Redžepa Taipa Edrogana prema svima u BiH korektan i prijateljski, jer insistira da u zemlji bude postignut dogovor, a ne da to bude nametnuto sa strane.

Dodik je rekao da je riječ o velikom lideru koji pokazuje osjećaj za probleme u BiH jer smatra da je potreban dogovor u zemlji, mada je Srbima jasno da će u krajnjoj instanci Turska i njen predsjednik uvijek biti iza Bošnjaka.

Prema njegovim riječima, iz takvog pristupa došlo je do inicijative za sastanak Erdogana, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, te lidera iz BiH - predsjednika SNSD Dodika, SDA Bakira Izetbegovića i HDZ Dragana Čovića.

Dodik je podsjetio da su na takav format razgovora pristali svi osim Izetbegovića, zbog, kako je naveo, Britanaca i Amerikanaca.

On je istakao da je uvijek spreman da brani srpske interese pred bilo kim, te podsjetio da bi BiH imala manjak vještačkog đubriva da nije bilo Turske jer je to omogućio Erdogan u njihovom razgovoru.

Dodik je rekao da je pozvao Erdogana da dođe u Banjaluku i od njega dobio obećanje da će doći.

Govoreći o potrebi dogovora u BiH, Dodik je ukazao da bošnjačko Sarajevo svako pitanje želi da nametne Republici Srpskoj, pa u te svrhe koriste ljude iz inostranstva misleći da će oni to da završe.

On je naveo primjere takozvanih visokih predstavnika, među kojima je i "ovaj sada koji se lažno predstavlja", zatim izaslanika njemačkog Bundestaga Adisa Ahmetovića, čiji su roditelji porijeklom iz BiH, a koji govori sve što i političko Sarajevo, te u Britaniji baronese porijeklom iz Tuzle Arminke Helić koja je u britanskom Parlamentu uticajna i definiše politiku te zemlje prema BiH.

Dodik je rekao da zbog toga Izetbegović i drugi, misleći da imaju svu tu podršku, kao i od demokratske administracije DŽozefa Bajdena u SAD i još nekih, neće da razgovaraju sa predstavnicima Srpske, jer misle da će sva ta konfiguracija sve njima da završi.