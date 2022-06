Dodik: Dovoljno energenata i najjeftinija struja za stanovništvo

TREBINJE - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas nakon sastanka sa rukovodstvom "Elektroprivrede Republike Srpske" u Trebinju da će u Srpskoj biti obezbijeđene dovoljne količine energenata u narednom periodu u uslovima energetske krize, kao i najjeftinija struja za stanovništvo.

Dodik je istakao da je "Elektroprivreda Republike Srpske" jedno od najuspješnijih i najstabilnijih preduzeća koje je nosilac privrednog razvoja u Srpskoj i čestitao rukovodstvu na dobrom poslovanju.

"Ovdje se ozbiljno radi. Ovo je jedno od naših najboljih i najvećih preduzeća", rekao je Dodik i dodao da je zahvaljujući vladinim mjerama i Upravi "Elektroprivrede" sistem stabilan i sposoban da investira.

Dodik je podsjetio da je u Srpskoj najjeftinija cijena struje za stanovništvo u regionu i da će se nastaviti sa tom politikom, uprkos rastu cijena energenata na evropskom i globalnom tržištu.

"Naša politika svih ovih 19 godina otkad smo na vlasti je bila da nema prodaje primarnih kapaciteta i `Elektroprivrede Republike Srpske` i sada se najbolje pokazalo koliko je ta politika bila ispravna. Mnogi su htjeli da nas kupe jeftino. Nije bilo jednostavno izdržati pritiske Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke i drugih koji su godinama tražili da se prodaju primarni kapaciteti elektroprivrede", rekao je Dodik.

On je ukazao da je važno što "Elektroprivredom Srpske" upravlja Vlada Republike Srpske i odgovorna ekipa ljudi koji vode računa o opštem interesu i o profitu preduzeća.

Dodik je napomenuo da "Elektroprivreda Republike Srpske" obezbjeđuje najjeftiniju cijenu struje za stanovništvo i da istovremeno izvozi viškove i tako ostvaruje pozitivan rezultat, istakavši da to nije bilo lako postići svih prethodnih godina kada su cijene struje bile i do osam puta niže nego sada.

"Danas smo jedini koji imamo viškove struje u regionu, što nema ni Srbija, Albanija, Slovenija, Hrvatska", rekao je on i ponovio da je sistem jedan od najstabilnijih i da je siguran za predstojeću zimu.

Dodik je rekao da će se i u narednom periodu raditi na jačanju sistema "Elektroprivrede Republike Srpske" investicijama, što je veoma važno u novonastalim okolnostima na energetskom tržištu kada nafte nedostaje na tržištu Evropske unije, a cijene divljaju.

On je dodao da Republika Srpska nema sopstvenu naftu, ali da će učiniti sve u skladu sa objektivnim mogućnostima da obezbijedi sigurno snabdijevanje potrošača, ali da ne može da utiče na cijene nafte koje se formiraju na globalnom tržištu.

Kada je riječ o cijeni struje, on je pojasnio da bi one trebalo da budu dosta veće za stanovništvo, ali da se vodi računa da one iz socijalnih razloga i dalje ostanu najjeftinije.