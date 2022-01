Dodik: FBiH oživljava "Zelene beretke", dok Srpska slavi svoj dan mirno

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da je Republika Srpska dostojanstveno obilježila svoj dan, a u tom obilježavanju učešće su uzele legalne i legitimne formacije i organizacije Republike Srpske.

Na pitanje Srne da prokomentariše najavu muslimanske paravojne organizacije "Zelene beretke", koja okuplja dobrovoljce s početka građanskog rata u BiH, da su se "zbog stanja u BiH i scena istih kao 1991. i 1992. godine" odlučili za prijem novih članova, Dodik je rekao da za razliku od FBiH u kojoj radikalni elementi pozivaju na revitalizaciju paravojnih jedinica iz prošlog rata, poput "Zelenih beretki", Republika Srpska je svoj dan i svoje djelovanje proslavila u slavu mira i postojanja Srpske, što nije suprotno ni Ustavu ni Dejtonskom mirovnom sporazumu.

"Pokušaji da se ubije istorijska činjenica da je Republika Srpska nastala u miru, prije građanskog rata u BiH, osuđeni su na neuspjeh, jer takvo falsifikovanje istorije ne može proći. Pokazali su to i građani Republike Srpske koji su na dostojanstven način, pjesmom, ne vrijeđajući bilo koga, proslavili Dan Republike", istakao je Dodik.

On je rekao to što je jedan praznik postao razlog za poziv na mobilizaciju "Zelenih beretki" i drugih muslimanskih paravojski, histeriju političara ili onih koji to pokušavaju da budu, nije pitanje za nas koji u miru koristimo svoja prava.