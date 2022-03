Dodik: Ili će BiH biti država svih ili je neće biti

BANJALUKA - Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Bakir Izetbegović najveći krivac što je BiH u ovakvoj situaciji, i to ne zbog toga što to kaže Milorad Dodik već što to kažu činjenice.

"Zbog maksimalističkih zahtjeva Bakira Izetbegovića i SDA nema Vlade FBiH već četvrtu godinu, nema izmjena Izbornog zakona. Muslimani biraju dva člana Predsjedništva, Hrvatima se uzimaju osnovna prava, a pokušaj disciplinovanja Srba je u toku", rekao je Dodik za Srnu.

Upitan da prokomentariše Izetbegovićevu izjavu da je Dodik kriv za stanje u BiH, pa i odlazak mladih", predsjednik SNSD-a je naveo da "u FBiH nema Milorada Dodika, pa je nejasno ko nije u stanju da četiri godine primijeni rezultate izbora, ko ne može da poveća penzije i plate tamo, ko ne može da zadrži mlade tamo...".

"Otac Izetbegović je zbog BiH žrtvovao mir. Meni izgleda da je sin Bakir zbog vlasti spreman da žrtvuje BiH. A i jedan i drugi su žrtvovali istinu ovaj ratnu, ovaj poslijeratnu. Zato smo godinama u jednoj te istoj tački i iz nje se nećemo pomjeriti sve dok Bakiru Izetbegoviću neko ne objasni da BiH nije islamska država i da mu je nije ostavio babo u amanet. Ili će biti država svih ili je neće biti", poručio je Dodik.