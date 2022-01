Dodik: Istorijski smo kao narod napadani baš na velike praznike

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio jeda odluka SAD o uvođenju sankcija njemu i ATV-u je toliko besmislena da ne zna ni kako bi je komentarisao, a da zvuči suvislo.

"Možda je prvo što pada u oči vrijeme kada se ova odluka saopštava, dakle u predvečerje najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića.Istorijski smo kao narod napadani baš na velike praznike i znam da oni koji stoje iza ove odluke to znaju. Drugo što mi pada na pamet je da je zemlja koja se diči ljudskim pravima i slobodom medija sankcionisala upravo medij. Ako to nije napad na slobodu izražavanja i na slobodnu riječ, ne zmam onda šta je", izjavio je Dodik Srni upitan da prokomentariše odluku SAD o uvođenju sankcija njemu i ATV-u zbog, kako se navodi, aktivnosti i prijetnji po stabilnost i teritorijalni integritet BiH.

Dodik je istakao da treće što mu pada na pamet jeste da je opet kažnjen, a da ne zna zbog čega.

"Prvi put su rekli da kršim Dejtom, bez navođenja čime sam prekršio Dejtonski mirovni sporazum. Sada mi se, kako čujem, na teret stavlja i korupcija a da se protiv mene ni u BuH niti bilo gdje u svijetu ne vodi krivični postupak za korupciju", podsjetio je Dodik.

Srpski član Predsjedništva naglasio je da ničim nije doveo u pitanje ustavni poredak u BiH niti njenu stabilnost, te da ostaje nejasno šta su kreatori ovih sankcija imali na umu kada su odlučili da ga opet kazne.

"Ovo su sankcije koje je izlobiralo nekoliko američkih službenika koji ne dijele viziju BiH kakvu ja imam i kakva je potpisana 1995. Ako misle da će me ovako disciplinovati grdno se varaju. Ja tek sada dobijam novi motiv da se borim za prava koja nam se otimaju 26 godina.

Odluka SAD da me opet sankcionišu došla je uoči obilježavanja 30 godina postojanja Republike Srpske što, takođe, treba da primjetim i trebalo bi, tako oni misle, da me pokoleba u borbi za prava Republike Srpske. Bojim se da je sve što su uradili malo da bi me zaustavili, jer ja nisam biran da bih zastupao američke, već interese naroda Republike Srpske. Dok god se budem bavio ovim poslom tako će biti", poručio je Dodik.