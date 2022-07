Dodik: Jačati Republiku Srpsku i njenu autonomiju u okviru BiH

BIJELJINA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je muslimanska politika iz Sarajeva za njega neprihvatljiva i da to ne može nametnuti ni Kristijan Šmit, ni šef Delegacije EU u BiH Johan Satler, ni EU, te poručio da je potrebno još jače okupljanje, jačanje ideje koja se zove Republika Srpska i njene autonomije u okviru BiH.

"Mi to nećemo prihvatiti i ne može to nametnuti ni Šmit, ni Satler, ni EU koja, po meni 'ne miriše na dobro' jer tamo sjede sve neki nedorečeni ljudi, a stalno napadaju Republiku Srpsku, koja je njima po difoltu problem", rekao je Dodik, prenosi Srna.

On je dodao da Kristijan Šmit, koji je došao u BiH bez odluke Savjeta bezbjednosti UN, pokušava da modelira život u BiH.

"Takav, on, Šmit pokušava da ovdje modelira život, a u čemu je razlika između one okupacione vlasti iz 1941. i sada Šmita - ni u čemu", rekao je Dodik za NTV "Arena".

On je istakao da Republika Srpska u svijetu globalnih zbivanja ima šansu.

"Mi moramo biti još jače okupljeni, ojačati ideju koja se zove Republika Srpska, pojačati našu autonomiju u okviru BiH, izbaciti sve što je izvan Dejtonskog mirovnog sporazuma, a ako to ne ide, onda odbaciti BiH. To je pitanje naše budućnosti - ono što je Dejtonski sporazum prihvatam, što nije - ne. Ako neko hoće BiH koja nije Dejtonska - ja je odbijam", rekao je Dodiik.

On je naglasio da je mnoštvo onih koji atakuju na slobodu Srba, što ovaj narod ne može da podnese.

"Naša sloboda isključivo zavisi od toga imamo li svoju državu ili ne. Smatramo da moramo da imamo državu po svaku cijenu", ističe Dodik.

On je dodao da, s druge strane, upravo taj Zapad, upravo ta Britanija, pokušava da ukine ono što se zove država Republika Srpska.

"Vidite i sami da su oni nervozni, da to nije više isto kao prije nekoliko godina, imate ovog Satlera koji za slike ubijenih Srba kaže da je to provokacija! To govori samo o njihovom navijačkom pristupu, a to je isto ono što je radio Kalaj prije više od 100 godina kada je ovdje tražio da se uvede bosanski jezik, da se uvede bosansko pismo, a kada su iste te muslimane iseljavali uz Drinu da naprave tampon-zone između Srbije i onog što je srpski narod na ovim prostorima", ukazao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH kaže da kada dolaze stranci ovdje, oni se i pripremaju na takav oblik priče, a kada im on to kaže nije im prijatno, ali u suštini niko ne demantuje.

"Oni smatraju da naša zalaganja za Republiku Srpsku nisu u redu, te da mi treba da zbog zajedničkog života u BiH prihvatimo koncept građanske zemlje. Mi da prihvatimo Sarajevo kao glavni grad iz kojeg je istjerano 150.000 Srba! Ima li to logike, koji bi to narod na tako nešto uopšte pristao? Tolikih Srba tamo nema i meni to nije glavni grad!", naglasio je Dodik i dodao da ne voli ni da ode tamo, jedino što ga funkcija obavezuje.

Odgovarajući na pitanje koliko je realna ideja o stvaranju nekih vojnih misija i strane vojske na ovim područjima, Dodik je rekao da će u vezi sa tim teško moći nešto da se omogući, jer je to pitanje aranžmana koji se pravi u okviru EU.

On smatra da treba pobjeći od toga da je to direktno prisustvo NATO-a, kao i da se pravi jedan otklon od te NATO strukture.

"Kako će Evropa sve to modelirati, šta će učiniti - to ne znamo. Vidimo, međutim, da Britanci ovdje ulaze bez ikakvog pitanja, a muslimanskoj vlasti u Sarajevu to sve odgovara. Mi, Srbi, smo tradicionalno protiv bilo koga ko dolazi sa strane, pogotovo silom mašući", poručuje Dodik.

On je podsjetio da su Srbi narod koji je plaćao najveći ceh velikim silama, od Kosova, preko Prvog svjetskog rata i Austrougarske, pa su stali pred Njemačku, pa bili izloženi NATO bombardovanju.

"Ima onih među nama koji kažu, eto, mogli bismo malo da se sklonimo, ali onda ne bismo bili Srbi i to nas razlikuje od drugih", ističe srpski član Predsjedništva BiH.

Dodik je rekao i da se svijet u vremenu sukoba u Ukrajini potpuno poremetio, da su sa Zapada postali potpuno neobjektivni i samo traže da mora da se čini ono što oni hoće, ali da ono na šta ih stranci prisiljavaju, Srbi neće", jer nemaju pravo da imaju negativan odnos prema Rusiji.

"Ne, mi to nećemo činiti, nećemo uvesti sankcije Rusiji. Ne postoji u BiH, u izvršno-izvedbenom smislu, nijedna odluka da se to uradi. Rat treba da se završi, ukrajinski narod nije neprijateljski i mi nismo u ovom odnosu u nekoj navijačkoj poziciji", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, da propada unipolarni svijet pod vođstvom Amerike najbolje govori povratak komesara EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozepa Borelja koji je sa sekcije G20 - 20 najrazvijenijih zemalja došao i jasno rekao "mi nemamo podršku za naš pristup Ukrajini".

"Drugi dio, veći dio svijeta smatra da oni nisu u pravu, što znači da su ostali u manjini. Naravno, niko normalan ne dovodi u pitanje snagu Amerike, ali ona više nije jedina - tu su Kina, Rusija... Moraće svijet da se oblikuje po ravnoteži Amerike, Rusije i Kine i globalnih igrača", rekao je Dodik.

On je naglasio da BiH, odnosno Republici Srpskoj nije u interesu da gubi kontak ni sa kim, ni sa EU.

"Jedino ono što nama odgovara može biti prihvaćeno, a ne kako to Britanija vidi", poručuje Dodik.

Sigurna pobjeda SNSD-a na izborima zbog stabilne i provjerene politike

Milorad Dodik rekao je da je uvjeren u pobjedu SNSD-a na predstojećim opštim izborima u BiH, jer je godinama politika ove stranke provjerena i bez avanturizma.

Dodik je uvjeren da će aktuelni predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović dobiti podršku birača za srpskog člana Predsjedništva BiH, ističući da je to važno, a za sebe je rekao da će možda izgubiti za osam godina, ali ovaj put ne.

"Vjerujem da će Željka dobiti podršku, jer je važno da ljudi znaju da moramo da održimo kontinuitet. Poraz ove politike - mene, Željke i SNSD-a značio bi pobjedu Britanaca ovdje, a Britanci se nikada nisu dobro nosili ovdje. Naravno da ovdje postoje i oni koji smatraju da treba sa bilo kim napraviti neko savezništvo, što je šteta za ovaj narod. Mi smo postavili linije, naše crvene linije se znaju", naglasio je Dodik i istakao značaj jedinstva u Srpskoj.

On je istakao i da je SNSD svjestan da bez institucionalne snage nema ni Republike Srpske i da narodu u Srpskoj vraćaju upravo tom snagom.