Dodik: Nastavak rada na nivou BiH kada se ukine nametnuti Inckov zakon

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da je Srpska spremna nastaviti rad u zajedničkim institucijama BiH, ako se povuče nametnuti Inckov zakon.

"Komesar za proširenje EU Oliver Varhelji očekuje da funkcionišu zajedničke institucije, dakle upravo oni organi za koje je Srpska rekla da ne želi raditi u njima dok se ne povuče nametnuti zakon Valentina Incka. Nakon što se povuče taj nametnuti zakon, pristajemo da razgovaramo o daljem radu", istakao je Dodik, nakon sastanka zvaničnika Republike Srpske sa Oliverom Varheljijem, komesarom EU za proširenje.

Kako je dodao, razgovarli su i o aktuelnoj situaciji u BiH.

Dodik je ponovio da je na sastanku rekao da imovina pripada entitetima.

"Mi smatramo da je to pitanje riješeno Dejtonskim sporazumom. A Ustavni sud je vanustavno poništio to pravo. Naš prijedlog je da dođe do sporazuma Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta i da imovina pripada entitetima i Brčko distriktu. To može biti potvrđeno u PS BiH", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da imovina dobijena sukcesijom može biti uknjižena na nivo BiH.

"I to imovina koja se nalazi van teritorije BiH, kao što su ambasade. Međutim, ona imovina dobijena sukcesijom, a koja se nalazi na teritoriji entiteta, treba da pripada primarno entititetima", pojasnio je Dodik.

Naglasio je da Srpska podržava Ustav i da poštuje Dejtonski sporazum.

Prije sastanka sa zvaničnicima Srpske, Dodik i Varhelji razgovarali su o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH gdje je Dodik ponovio da Republika Srpska ne ugoržava mir, već poštuje Ustav i teritorijalni integritet BiH.

Dodik je prenio Varheljiju jasan stav da se Republika Srpska protivi svakom obliku pravnog nasilja, nametanja rješenja i miješanja stranaca u političke odnose u BiH.

"Naš stav je jasan, mi nismo protiv BiH, ali jesmo protiv majorizacije. Poštujući Ustav i odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma, BiH može da funkcioniše", istakao je Dodik.

On je rekao da o sudbini BiH treba da odlučuju izabrani političari i to konsenzusom predstavnika dva entiteta i tri konstitutivna naroda, saopšteno je iz Kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH.