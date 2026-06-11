Dodik: Nema države u regionu koja u par dana može imati sastanke i sa Rusijom i sa SAD

BIJELJINA - Republika Srpska je sigurna i ima dobru perspektivu. Cilj je da 400.000 porodica u njoj bolje živi i da u vremenu koje dolazi bude što manje ljudi sa socijalnim i drugim potrebama, istakli su premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik u Bijeljini, gdje je održana panel diskusija "Republika Srpska - juče, danas, sutra".

„Oduprli smo se svim pritiscima i izazovima i sačuvali institucije - predsjednika Republike Srpske i Vladu i iz svega izašli jači. Imamo jasnu viziju budućnosti - veliki investicioni ciklus i veća davanja za sve kategorije. Srpska je stabilna i dobro pozicionirana i na međunarodnoj sceni“, poručili su Minić i Dodik sa tribine, prenosi RTRS.

„Mislim da ne postoji nijedna država u okruženju koja u ovom momentu može imati diplomatske sastanke u par dana i sa Rusijom i sa SAD i ovo je veoma bitno za pozicioniranje Republike Srpske. Onog momenta kada sve ove investicije, a to već kreće ove godine budemo imali i kad budemo imali jedan izuzetno dobar politički status u svijetu mislim da možemo reći da je Republika Srpska sutra sigurna i da sigurno ima dobru perspektivu“, naveo je Minić.

„Prije dvije godine prosječna plata u Republici Srpskoj bila je 650 maraka, a danas 1.680, što nije rezultat inflacije , već rezultat kontinuiranog povećavanja, naglasio je Dodik.

Kazao je da je cilj obezbijediti i što veći broj radnih mjesta.

„U odnosu na prije nekoliko godina zaposlili smo 50.000 više ljudi, naša proizvodnja danas produkcija u Republici Srpskoj prelazi 20 milijardi. Imamo investicije od 4 milijarde. Naš budžet je sada osam i po milijardi prema tome za plate izdvajamo 6,5 milijardi u Republici Srpskoj, za penzije 2 milijarde 230 miliona na godišnjem nivou, to je Srpska danas“, kazao je lider SNSD-a.